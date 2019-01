Zu verkaufen: Raritäten aus dem Münchner Hotel Königshof

Es ist wie im Möbel- und Einrichtungshaus in der Abteilung für die nicht mehr ganz jungen Kunden – alles sehr gediegen - Kirschholzsekretäre, Wandlampen im Kerzenhalter-Design, Chippendale-Sessel mit Brokatstoffen, goldene Stehaschenbecher, dicke Schnüre mit Quasten für die Vorhänge. Das teuerste Stück ist ein Marmorkonsolentisch für 1.060 Euro, und am billigsten sind kleine weiße Vasen, in die man eine einzelne Blume als Tischdeko stecken kann - die kosten nur einen Euro. Dazwischen sind Flachbildfernseher und Hinweistafelm im Angebot.

Kritiker sprechen von "Riesen-Tetris"

Am geplanten Nachfolgebau für den Königshof scheiden sich die Geister. Kritiker sprechen von einem "Riesen-Tetris." Das künftige Hotel soll über 100 Zimmer und Suiten haben und in seinem Rooftop-Restaurant Essen auf dem Dach mit Panoramablick über München anbieten. 2021 soll es so weit sein.

Ausverkauf bis Freitag, 20 Uhr

Es dürfen immer nur 50 Menschen auf einmal im Hotel sein. Deshalb wird die Schlange nicht wirklich kürzer. Die Kunden sind vor allem ganz klassische Schnäppchenjäger, aber auch Leute aus der Gastronomie, die gezielt nach Einrichtungsgegenständen suchen, ehemalige Gäste, die zum Beispiel Familienfeiern im Hotel gehabt haben.

Geöffnet ist der Basar im Hotel Königshof am Donnerstag und Freitag zwischen 11 und 20 Uhr. Kommen darf man auch ohne Anmeldung.