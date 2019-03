Zu unsicher: Burgruine Hohenberneck muss gesperrt werden

Trotz Warnschild wurde an der Nordseite der Hohenberneck immer wieder geklettert. Die Risiken, dass jemand zu Schaden kommen könnte, seine mittlerweile einfach zu hoch, heißt es weiter. Aktuell verschließt ein Tor des städtischen Bauhofs den Eingang zur Burgruine.

Burg soll saniert werden

Besonderer Wermutstropfen: Die Burg kann so in diesem Jahr nicht in das traditionelle Burgfest im Juni eingebunden werden. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Bad Bernecker Stadtrat sich für die Sanierung der Burg ausgesprochen. Die Sanierungskosten von rund 1,3 Millionen Euro werden einer mündlichen Zusage zufolge zu 90 Prozent vom Landesamt für Denkmalschutz übernommen.

Mauern bröckeln, Einsturzgefahr der Torbögen

Die Burg Hohenberneck wurde um das Jahr 1500 als Amtssitz für die Markgrafen gebaut. Neben der Burg bilden eine Marienkapelle und das Alte Schloss ein historisch wertvolles Ensemble. Die Ruinen thronen über dem Bad Bernecker Schlosspark. Heute bröckeln die Mauern, große Steine brechen heraus, Torbögen drohen einzustürzen.