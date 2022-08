Zu trocken, zu heiß: Landwirte beklagen schlechte Getreideernte

Die Zahlen, die der Bayerische Bauernverband zur Ernte 2022 veröffentlicht hat, sind auf den ersten Blick von den Hektarerträgen her nicht wesentlich schlechter als letztes Jahr. Aber auch 2021 war ein schlechtes Erntejahr gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. War es im vergangenen Jahr zu nass, ist es heuer zu heiß und vor allem viel zu trocken.

Große regionale Unterschiede

"Selten waren die regionalen Unterschiede bei der Ernte-Menge und bei der Qualität so extrem", sagt Hermann Greif, oberfränkischer Bezirkspräsident des Bauernverbands und zuständig für den Bereich Getreide. Es gab heuer in ganz Bayern so gut wie keine flächendeckenden Niederschläge. Und wenn es geregnet hat, dann meist nur sehr lokal in Form von Gewittern. Die Folge: Hitze und Trockenheit sorgen für eine unterdurchschnittliche Getreideernte in Bayern.

Braugerste taugt nicht zum Mälzen

Am besten sind die Erträge bei der Wintergerste, die als Futtergetreide verwendet wird. Mit durchschnittlich 71 Dezitonnen pro Hektar liegt die Ernte sogar leicht über dem Vorjahresniveau. Die Sommergerste dagegen, die in Form von Malz zum Bierbrauen verwendet wird, hat vor allem in Nordbayern oft so mindere Qualitäten, dass sie nicht im Bier, sondern auch im Futtertrog landet. Der durchschnittliche Ertrag heuer liegt bei 53 Dezitonnen pro Hektar.

Brotgetreide: Unterdurchschnittliche Ernte

Winterweizen ist die flächenstärkste Getreideart in Bayern und wird als Brotgetreide verwendet. Hier liegt der Durchschnittsertrag nach Umfragen des Bauernverbandes bei 72 Dezitonnen pro Hektar, das ist der gleiche Ertrag wie letztes Jahr, aber zehn Prozent weniger als vor zwei Jahren. Beim Winterweizen sind die standortbedingten Unterschiede heuer besonders groß. Die Trockenheit hat oft zu schneller Abreife und teilweise zu sogenannten "Schmachtkörnern" geführt. Nur beim Raps sind laut BBV die Erntemengen zufriedenstellend.

Tierhalter befürchten Futtermangel

Extreme Schäden gibt es aufgrund des heißen und trockenen Sommers bei Silomais und im Grünland. Die Ernte von Silomais, der als Futter für Nutztiere oder für Biogasanlagen verwendet wird, hat heuer sehr früh begonnen, weil die Pflanzen vielerorts vertrocknen und gar keine Kolben ausgebildet haben. Auch im Grünland gibt es Probleme, vor allem im trockenen Nordbayern. Das Gras auf den Wiesen ist nach dem erstem Schnitt kaum noch gewachsen. Viele Tierhalter werden deshalb Probleme bei der Futterversorgung bekommen.