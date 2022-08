Zu schwache Infrastruktur: Solarstrom verpufft im Nirvana

Die Sonne knallt auf das Dach einer Logistikhalle im mittelfränkischen Aurach. Das ist gut so, denn auf 3.000 Quadratmeter Dachfläche sind Solarpaneele montiert. Seit zwölf Jahren wird hier Strom mit der Kraft der Sonne produziert und ins Stromnetz eingespeist. Auf dem Dach nimmt die Photovoltaikanlage keinen Platz weg und liefert an jedem schneefreien Tag auch Strom – an sonnigen Tagen besonders viel. Jens Husemann, einem Messebauer aus München, gehört die Anlage. Er rechnet im Interview mit BR24 vor, dass seine Anlage 170 Kilowatt pro Stunde leistet und damit faktisch 50 Haushalte versorgt werden könnten. So weit die Theorie der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Theorie versus Praxis

In der Praxis erlebt Jens Husemann anderes: Alleine in diesem Jahr sei seine Solar-Anlage schon 150 Tage vom Netz genommen worden – abgeregelt heißt das in der Fachsprache. Er überwache die Strom-Produktion mit einem täglichen Protokoll, und legt dieses im BR-Interview vor. Seit Februar dieses Jahres ist ab dem frühen Vormittag bis zum frühen Abend keinerlei Stromabgabe ins Netz zu sehen. Husemanns Anlage wurde abgeregelt. Das heißt, Strom für 50 Haushalte, der täglich hätte produziert werden können, ist nie im Stromnetz gelandet. Der 50-jährige Messebauer erklärt das so: Dadurch, dass immer mehr PV-Anlagen gebaut würden, müssten immer mehr Anlagen vom Netz genommen werden, weil die Infrastruktur den Strom nicht befördern könnten. Das bestätigt auch der zuständige Energieversorger N-Ergie im BR-Interview.

Infrastruktur fehlt

Der Grund: Es fehlt gerade bei größeren Anlagen ab einer Leistung von mehr als 100 Kilowatt/Stunde vor Ort an ausreichend Stromleitungen, Trafohäusern und Stromspeichern – also Batterien. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind deswegen im vorvergangenen Jahr 6,1 Terawattstunden Strom im Nirwana verschwunden. Das entspricht etwa zehn Prozent des bundesweiten Stromverbrauches.

Für die Infrastruktur der Anlage von Jens Husemann ist die in Nürnberg sitzende N-Ergie zuständig. Der Energieversorger hat in seinem Versorgungsgebiet schon einen dreistelligen Millionenbetrag in die Lösung des Problems gesteckt, erklärt Reiner Kleedörfer, Leiter der Unternehmensentwicklung bei der N-Ergie. Kleedörfer macht für das Hinterherhinken des Netz-Ausbaus aber vor allem die Politik verantwortlich. Sein Unternehmen habe in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld investiert, so der Prokurist im BR-Interview. Dadurch seien etwa die 70.000 Anlagen relativ stabil an das Netz der N-Ergie gebracht worden.

Die Investitionsausgaben hierfür stiegen Jahr für Jahr sehr deutlich an. Wenn eine hohe Anzahl von Anlagen gleichzeitig gebaut wird, der Ausbau der Netzinfrastruktur aber ungemein länger dauere – etwa wegen eines Fachkräftemangels, Materialmangels oder langwieriger Genehmigungsverfahren – liefen beide Dinge zeitlich auseinander, so Kleedörfer.

Dilemma für alle

Die N-Ergie will also mehr ausbauen, wartet aber noch immer auf klare Vorgaben seitens der Politik, die etwa Investoren beim Bau erneuerbarer Energiequellen verpflichtet, gleichzeitig Speicherquellen direkt an den Anlagen zu errichten. Die Bundesnetzagentur sieht das Problem fehlender Infrastruktur in Bezug auf die zunehmende Strom-Produktion durch erneuerbare Energien. Ein Sprecher äußert sich schriftlich auf BR-Anfrage: "Speicherkapazitäten können nur in kleinem Umfang hinter einem Netzverknüpfungspunkt Erzeugungsspitzen abfangen. Größere Speicherkapazitäten im Netz würden das adressierte Problem nicht lösen. Tatsächlich müssen die betroffenen Verteilnetzbereiche ertüchtigt und ausgebaut werden. Über allem steht das Bundesverfassungsgericht. Es pocht auf die Einhaltung der Klimaschutzziele und damit auch auf den Ausbau der erneuerbaren Energien."

PV-Anlagenbetreiber ist wütend

Jens Husemann will bei all dem mitmachen mit seiner Photovoltaikanlage auf dem Dach des Transportunternehmens. Aber Husemann kann nicht, weil seine Anlage bei zu viel Sonneneinstrahlung abgeregelt wird.

Der eigentliche Irrsinn: Der nicht produzierte Strom wird ihm trotzdem bezahlt – vom zuständigen Energieversorger N-Ergie. Alleine in diesem Jahr sind schon mehr als 30.000 Euro Ausfall für den Anlageneigentümer Husemann zusammengekommen. Ihm werde die Zeit, in der die Anlage ausgeschaltet wurde, vergütet. Wütend mache ihn das, wenn gleichzeitig die Strom- und Gaspreise nach oben gingen, platzt es aus dem 50-Jährigen im BR-Interview heraus. Bei dem nach seinen Angaben weltweit höchsten Preis für eine Kilowattstunde Strom in Deutschland habe er für die jahrelange "Schluderei" der Politik kein Verständnis mehr.

Er habe in die Photovoltaik-Anlage nicht nur der Rendite wegen, sondern auch aus Überzeugung heraus, klimafreundlichen Strom anbieten zu können, investiert. Völlig unverständlich sei ihm, dass auch aus Gas Strom hergestellt und auf der anderen Seite der aus erneuerbaren Energien weggeworfen werde.

Die Kunden zahlen

Für Strom, der nie in einer Steckdose gelandet ist, muss also gezahlt werden. Und zwar von allen Stromkunden, die selbst spätestens ab dem Herbst Energie einsparen müssen. Der Leiter der Unternehmensentwicklung der N-Ergie, Reiner Kleedörfer macht im BR-Interview unterdessen wenig Hoffnung auf schnelle Besserung. Diese Abschaltungen aller großen Anlagen, die bis Ende 2022 in Betrieb genommen würden, werde es perspektivisch noch zwei bis drei Jahre geben, so Kleedörfer. Das heißt: Bis die Rückstände im Infrastrukturausbau aufgeholt werden können, werden diese Ausfallzahlungen weiterhin an alle Stromkunden durchgereicht.