Zu schnell unterwegs: Es kracht und scheppert in Oberfranken

19-Jähriger in Weißenstadt zu schnell bei Schnee

Weil ein 19 Jahre alter Autofahrer zu schnell auf verschneiten Straßen im Fichtelgebirge unterwegs war, ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Ortsausgang von Weißenstadt (Lkr. Wunsiedel) mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, geriet ins Bankett und touchierte ein Straßenschild. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Alle vier Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt.

Mann überschlägt sich bei Selb auf Schneematsch

Ein 61 Jahre alter Mann war kurz nach der Anschlussstelle Selb-West zu schnell auf Schneematsch mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Er sei mit seinem Wagen von der Autobahn A93 abgekommen und habe sich an der dortigen Böschung überschlagen und war dann quer zur Fahrbahn auf dem Grün- und Seitenstreifen liegen geblieben, heißt es weiter. Der Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Insgesamt 100.000 Euro Schaden bei Unfällen auf der A93 und A73

Bereits am Samstagmorgen kurz vor 07.00 Uhr war auf der A72 auf Höhe Feilitzsch (Lkr. Hof) ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Wagen zu schnell auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs. Der Mann habe die Kontrolle über sein Auto verloren und rutschte in den Grünstreifen. In der Folge touchierte er ein Verkehrszeichen und krachte in die Außenschutzplanke. Zur Bergung des Autos musste ein Kran eingesetzt werden.

Auf der A93 bei Regnitzlosnau (Lkr. Hof) setzte rund eine Stunde später ein 42 Jahre alter Mann trotz Sommerreifen und schneebedeckter Fahrbahn zum Überholen an. Der Pkw schleuderte zunächst frontal in die rechte Außenschutzplanke, prallte dann zurück auf die Fahrbahn und touchierte außerdem die Mittelschutzplanke. Dabei wurden Teile des Motorblocks aus dem Fahrzeug herausgerissen, der Fahrer blieb unverletzt.

Am späten Abend war dann noch ein 30-jähriger mit hoher Geschwindigkeit auf der winterlichen A93 unterwegs. Das Heck seine Autos war ausgebrochen, dabei habe das Fahrzeug zunächst die rechte Außenschutzplanke touchiert, sich dann gedreht und dann mit dem Heck in die Mittelschutzplanke gekracht. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Unfallverursacher werden in Kürze einen Bußgeldbescheid samt Punkt in Flensburg bekommen.