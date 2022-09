Zu schnell bei Regen: Unfälle bei Nässe in Oberfranken

Bei regennasser Fahrbahn sind am Wochenende in Oberfranken mehrere Autofahrer ins Schleudern gekommen. Bei einem der Unfälle beträgt der Sachschaden rund 150.000 Euro. Die Fahrer blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Bereits am Donnerstagmorgen hatte es mehrere Unfälle nach Aquaplaning in Oberfranken gegeben. Dabei hatte es auch Verletzte gegeben.

Autofahrer verliert beim Spurwechsel Kontrolle über Auto

Ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall auf der A9 im Landkreis Bayreuth entstanden. Laut Polizei hat der 24-jährige Fahrer eines Sportwagens auf regennasser Fahrbahn beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin kam der Wagen ins Schleudern und schlug mehrfach in der rechten Schutzplanke ein. Fahrer und Beifahrer blieben bei dem Vorfall zwischen den Anschlussstellen Trockau und Bayreuth-Süd unverletzt.

Unfälle nach Aquaplaning im Raum Hof

Bereits am Samstagnachmittag ist es auf regennasser Fahrbahn auf den Autobahnen rund um Hof zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrer dabei jeweils mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. So handelte es sich um drei Fahrzeuge, die nach Aquaplaning von der Autobahn abkamen.

Zwei Unfälle nur 100 Meter voneinander entfernt

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf der A9 kurz vor der Ausfahrt Hof-West. Bei plötzlichem Starkregen geriet der Wagen eines Mannes ins Schleudern und krachte in die rechte Schutzplanke. 25 Minuten später und nur 100 Meter entfernt auf der Gegenfahrbahn passierte dasselbe einem Autofahrer aus Nürnberg.

Fahrer müssen Bußgeld zahlen

45 Minuten später schlitterte das Fahrzeug eines Mannes im Bereich des Dreiecks Hochfranken in einen Warnanhänger, der auf dem Seitenstreifen stand. Alle drei Fahrzeugführer erhalten nun Bußgeldbescheide wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 33.000 Euro.