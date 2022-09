Zu schnell bei Nässe: Unfälle auf Autobahnen in Oberfranken

Starker Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit haben am Mittwochabend zu Unfällen auf Straßen in Oberfranken geführt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten auf der A9 bei Plech im Landkreis Bayreuth innerhalb weniger Stunden erst ein 49 und später ein 60 Jahre alter Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern.

Verkehrsunfälle nach Regen auf A9 und A70 sowie in Coburg

Beide Autofahrer prallten mit ihren Wagen gegen eine Leitplanke, der 49-Jährige danach auch noch gegen einen Sattelzug. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der 49-Jährige unverletzt blieb, musste der 60-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bereits am Mittwochmorgen stieß ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der A70 bei Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn gegen die Leitplanke. Auch in Coburg war ein 18 Jahre alter Fahranfänger im Regen zu schnell unterwegs, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Begrenzungspfosten.

Nur Leitstelle in Bayreuth meldet wetterbedingte Einsätze

In der Nacht hingegen blieb es in Oberfranken trotz der Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen weitgehend ruhig. Die Integrierten Leitstellen Hochfranken, Coburg und Bamberg meldeten auf Nachfrage des BR keinerlei wetterbedingte Einsätze. Aus der Leitstelle in Bayreuth heißt es, es sei zu höchstens fünf kleineren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume oder vollgelaufener Keller gekommen.