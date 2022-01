Zu schnell am Stauende: 18 Autos auf A93 in Unfälle verwickelt

Bei stockendem Verkehr müssen Geschwindigkeit und Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten werden, sonst geschieht das, was am Freitagmittag mehrfach auf der A93 bei Regenstauf im Kreis Regensburg passiert ist: Innerhalb kürzester Zeit krachten insgesamt 18 Autos ineinander. Sie waren in unterschiedliche Unfälle verwickelt.

Ein Auffahrunfall nach dem anderen

Zunächst fuhren kurz nach der Anschlussstelle Regenstauf in Richtung Regensburg neun Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen aufeinander. Wenig später ereigneten sich auf Höhe der Ausfahrt Regenstauf zwei weitere Auffahrunfälle mit je drei Autos. 500 Meter weiter hinten dann erneut ein Zusammenstoß von drei Autos. "Unfallursache war bei allen Verkehrsunfällen ein zu geringer Sicherheitsabstand bei zu hohen Geschwindigkeiten im stockenden Verkehr", stellte die Verkehrspolizei Regensburg fest.

Fünf Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Trotz der zahlreichen Unfälle gab es keine schweren Verletzungen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt und konnten ambulant behandelt werden. Keiner musste laut Polizei in ein Krankenhaus. Die Schadensbilanz ist dagegen gewaltig: Sieben Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Blechschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 175.000 Euro.

Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort

Der Rückstau ging zeitweise bis zur Anschlussstelle Ponholz - etwa sechs Kilometer. Gegen 13.30 Uhr waren die Unfallstellen geräumt. Neben der Polizei, Sanitätern und Kräften der Autobahnmeisterei waren die Feuerwehren aus Diesenbach, Regenstauf, Regendorf und Ponholz vor Ort, um Absicherungsmaßnahmen durchzuführen.