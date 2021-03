Zu laute Musik und Feier in Scheune: Polizei löst Partys auf

Zu laute Musik und zu viele Gäste: Die Polizei musste in Oberfranken und Niederbayern Partys auflösen. Im oberfränkischen Münchberg, im Landkreis Hof, wurden die Beamten wegen Ruhestörung gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Vor Ort trafen die Beamten am Freitagabend dann auf sieben 18- bis 24-Jährige, die nach Polizeiangaben "reichlich Alkohol" konsumierten. Weil die Feiernden aus sieben verschiedenen Haushalten stammen, erwartet sie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Corona-Infektionsschutzgesetz.

Polizei löst auch Party im niederbayerischen Ortenburg auf

In Niederbayern löste die Polizei eine Feier in einer Scheune auf. Während einige Menschen in Ortenburg, im Landkreis Passau, bei der Ankunft der Beamten flüchteten, erwartet dort ebenfalls vier Menschen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.