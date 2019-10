Zu langsam: Autofahrer würgt Autofahrerin

Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Autofahrer die Fahrerin des Wagens vor ihm überholt, zum Anhalten genötigt und anschließend am Hals gepackt, sodass sie schmerzhafte Rötungen davontrug. Das teilte die Polizei Dingolfing mit.

18-Jährige wurde ausgebremst

Auf einer Staatsstraße zwischen Dingolfing und Landshut war der etwa 40 Jahre alte Mann einer 18-jährigen Fahranfängerin zunächst so dicht aufgefahren, dass die Frau kurz bremsen musste. Daraufhin überholte er die Frau und bremste sie bis zum Stillstand aus. Er stieg aus seinem Wagen, ging auf das Auto der jungen Frau zu und fragte, was sie für ein Problem habe. Unvermittelt packte er sie am Hals und ging dann zu seinem Auto zurück.

Nötigung und Körperverletzung

Nach dem Mann wird nun gesucht. Er ist etwa 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Auf ihn wartet laut Polizei eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung.