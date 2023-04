"Zu krass": Staatsregierung attackiert Heizungspläne der Ampel

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält den Kompromiss der Ampelregierung zum Ende von Gas- und Ölheizungen für "noch zu krass". Das Vorhaben führe dazu, dass Wohnen deutlich teurer werde.

Aiwanger: Bürger bleibt am Ende auf Kosten sitzen

Der Großteil der Gebäude müsse in Zukunft massiv gedämmt werden, um überhaupt mit Wärmepumpen arbeiten zu können. Zum BR sagte Aiwanger: "Das greift natürlich massiv in die Taschen der Hausbesitzer und die werden es, wenn es Mietshäuser sind, an die Mieter weitergeben müssen, dann werden die Mieten steigen." Der Hausbesitz werde zur Last.

"Anstatt mit einem Häuschen fürs Alter vorsorgen zu können, wird es immer mehr zum Millionengrab." Der Bürger werde am Ende auf den Kosten sitzen bleiben. "Das kann kein Staat dieser Welt bezahlen." Aiwanger rechnet mit Sanierungskosten von 150.000 Euro pro Haus.

Rund jedes zweite Haus in Bayern sanierungsbedürftig

In Bayern seien nach den Ampel-Plänen etwa mehr als die Hälfte aller Häuser sanierungsbedürftig. "Natürlich muss man irgendwann alte Häuser sanieren, aber nicht mit der Pistole im Nacken", so Aiwanger.

Der bayerische Wirtschaftsminister erwartet von der Bundesregierung stattdessen, dass sie für mehr Klimaschutz endlich alternative Energien wie Wasserstoff nach vorne bringt und sich "zeitnah und klar" auch zu Biomasse bekennt.

Huber: "Klimaschutz mit der Brechstange"

Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber kritisiert die Ampel-Koalition und spricht von "Klimaschutz mit der Brechstange". Dem BR sagte Huber: "Es ist sozial ungerecht und es ist vor allem eine nicht zu verantwortende Belastung für alle Hausbesitzer." Der jetzt gefundene Kompromiss sei "eine einzige Augenwischerei" und "Wischi-Waschi". So sei es "absurd, grotesk und nicht nachvollziehbar", warum der 80-jährige Hauseigentümer seine Öl- und Gasheizung nicht austauschen müsse, der 79-jährige Nachbar aber schon.

Huber fordert stattdessen, nicht ins Eigentum einzugreifen, den Menschen Vertrauen zu geben und "nichts übers Knie zu brechen". Der Kompromiss, den die Ampel jetzt vorgelegt hat, könne die CSU nicht mittragen. Es sei "ein fauler Kompromiss", so Huber.