Zu hohe Energiekosten: Schwimmbad in Zell muss schließen

Bereits im April dieses Jahres haben in Deutschland die ersten Schwimmbäder ihre Wassertemperatur aufgrund der hohen Energiepreise gesenkt und auch einige Freibäder schlossen in dieser Saison aus demselben Grund früher als üblich. Im Landkreis Hof muss nun ein Bad vorerst komplett schließen.

Hohe vierstellige Geldsumme ist zu viel für die Gemeinde

Wegen der enorm steigenden Energiekosten bleibt das Hallenbad, das sich in der Schule in der Fichtelgebirgsgemeinde Zell befindet, vorläufig geschlossen. Die monatlichen Mehrkosten im oberen vierstelligen Bereich sei für die Marktgemeinde mit 1.900 Einwohnern nicht finanzierbar, so ein Sprecher der Gemeinde Zell auf BR-Anfrage.

Rathaus-Chefs von Oberfranken müssen abwägen

In größeren Städten Oberfrankens sind dagegen momentan noch keine Schließungen von Bädern geplant. Dies erklärt ein Sprecher des Bayerischen Städtetags nach der Herbsttagung von rund 30 oberfränkischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Helmbrechts im Landkreis Hof. Es müsse abgewogen werden zwischen dem enormen Einsparpotenzial durch eine Bad-Schließung im Winter und der Notwendigkeit des Schwimmunterrichts für Kinder, hieß es nach der Diskussion der Rathaus-Chefs. Dieser Erfahrungsaustausch über aktuelle kommunalpolitische Themen findet zweimal im Jahr statt.