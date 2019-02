"Zu gut für die Tonne" - Wenzenbacher für Preis nominiert

Runde, rotbackige Äpfel, kerzengerade Karotten, glänzende Orangen - In vielen Supermärkten bekommen die Kunden nur perfekte Ware zu sehen. Was nichts mehr taugt, wird weggeschmissen. Auch Raphael Dirnberger sortiert in seinem Edeka-Markt in Bernhardswald und Wenzenbach (beide Landkreis Regensburg) unschöne oder abgelaufene Lebensmittel aus.

Lebensmittel mit Schönheitsfehlern landen in einer Box

Automatisch weggeworfen werden sie aber nicht. Sie bekommen eine zweite Chance, sagt Dirnberger. Schon seit einiger Zeit wandern Lebensmittel mit Schönheitsfehlern oder abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum bei ihm nicht mehr in die Tonne. Alles kommt in eine Box am Ausgang. Salat, Kohlrabi oder Petersilie - Die Kunden können sich kostenlos bedienen.

"Ich fand es einfach absurd, das wegzuwerfen. Das kann man ja noch essen. Wenn man das wegwirft, das ist einfach schwachsinnig." Raphael Dirnberger

Mit seiner Idee ist Dirnberger jetzt für den "Zu gut für die Tonne"-Preis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nominiert. Das System funktioniert gut: Kaum steht eine neue Kiste am Ausgang, greifen die ersten Kunden schon zu. Die Gratis-Kiste ist schnell wieder leer. Nicht nur für die Kunden zahlt sich die Fair-Teiler-Kiste aus. Auch der Markt spart - und zwar an der Mülltonne.

"Also wir sparen hier pro Woche ungefähr einen Container, den wir weniger abholen lassen müssen. Wir sparen uns da auch Kosten." Raphael Dirnberger

Montag ist Schokoladentag

In die Kiste wandert nicht nur Obst und Gemüse. Zwar darf Dirnberger Produkte wie Wurst und Fleisch aus Gesundheitsschutzgründen nicht verschenken. Für Kunden, die gerne naschen, könnte sich aber an bestimmten Tagen ein Blick in die Kiste lohnen. "Am Montag ist immer Schokoladentag. Man hat ja immer die gleichen Kandidaten, die ablaufen. Zum Beispiel Schokolade, die nicht so gern gekauft wird. Da schaut man natürlich besonders gern drüber", sagt Dirnberger.

Am Sonntag entscheidet sich, ob Raphael Dirnberger den Preis gewinnt. Sein kleiner Supermarkt tritt dann gegen die Projekte großer Marktbetreiber wie Penny und Aldi an.