"Zu gut für die Tonne" – Lebensmittelretter haben Zulauf

Am Montag haben Protestaktionen der "Last Generation" die Lebensmittelverschwendung in Deutschland angeprangert. Die Aktivisten werfen der Politik vor, zu wenig gegen Ressourcenverschwendung zu tun. Bis 2030 will die EU die Wegwerfquote von Nahrungsmitteln um 50 Prozent reduzieren. Auch weil die Lebensmittelproduktion Ressourcen verbraucht und Klimagase erzeugt, lohnt sich ein nachhaltiger Umgang mit unserer Nahrung.

Zum Artikel: Aktivisten retten Lebensmittel aus Nürnberger Containern

Patricia Flür widmet sich statt dem Protest lieber der ehrenamtichen Lebensmittelrettung. Ihre Einsätze für die "Lebensmittelretter gUG" in Fürstenfeldbruck kann sie sich flexibel einteilen und deshalb mit Familie und Job vereinbaren. Es ist ihr wichtig, dass kein genießbares Nahrungsmittel in der Tonne landet.

"Foodsharing" wird immer beliebter

Seit eine Salatgurke beinahe zwei Euro kosten kann, wächst das Interesse an "Foodsharing". Sozialverbände, Kirchen und private Initiativen setzen sich für einen nachhaltigen Umgang mit den Nahrungsmitteln ein, indem sie unverkäufliche Produkte, Obst und Gemüse kostenfrei weiterverteilen. Ob Tauschkreise unter Nachbarn oder die Lebensmittelrettung bei Erzeugern und Märkten – immer mehr Menschen wollen die weitverbreitete Wegwerfmentalität stoppen. Allein auf der Internetplattform food-sharing.de sind 13.300 Lebensmittelretterinnen und Lebensmittelretter in Bayern angemeldet, die mit 4.447 Betrieben vor Ort kooperieren. Für Verbraucher und für die Umwelt ist eine gut organisierte Lebensmittelrettung absolut sinnvoll, erklärt Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Bayerischen Verbraucherzentrale. Sie könne jedem anraten, dabei mitzumachen.

Vereine, aber auch junge Start-ups wollen mit ihrem Engagement ebenfalls ein Zeichen setzen für mehr Wertschätzung der Lebensmittelerzeuger und -erzeugnisse. Über rund 700 Website-Klicks am Tag freut sich die Initiatorin der gemeinnützigen Olchinger Lebensmittelretter gUG, Daniela Schnagl-Vitack. Die Nachfrage sei deutlich gestiegen bei Abholern und auch neue Retter melden sich – trotz Corona-Krise. Schwieriger sei es dagegen, für neue Verteilstandorte jetzt auch genug geeignete Partner wie Erzeuger, Supermärkte, Metzgereien oder Bäckereien in und um München zu finden.

Wunsch nach gesetzlicher Regelung

Nächtliches Containern auf einem Supermarktgelände ist bislang illegal. Doch auch für die gemeinnützigen Lebensmittelretter-Initiatoren, die ganz legale Kooperationen eingehen, fehlen klare Gesetze. Die neue Regierung sei gefordert, rechtliche Sicherheit für alle Seiten zu schaffen, fordert deshalb Frank Bowinkelmann vom Verein "food-sharing".

Nur die Verlässlichkeit bei der Übernahme von Überschusswaren überzeugt Unternehmen, freiwillig zu kooperieren. Aber wann welche Restprodukte in welcher Menge durch Partner wie Lieferdienste, Handel oder Geschäfte abgegeben werden, ist für die Lebensmittelretter kaum planbar. Das macht auch die reibungslose Verteilung schwierig.

Dazu kommen Bestimmungen für Lieferketten und Lebensmittelsicherheit. Im Unterschied zu europäischen Nachbarländern wie Frankreich oder Italien ist in Deutschland die Haftungsfrage nach wie vor ungeklärt. Ein Grund dafür, dass gute Ware noch immer vernichtet wird. Dabei existieren bereits Lösungen, dank neuer Apps oder Internetplattformen. Im Falle eines Produktrückrufs, z.B. wegen Produktionsfehlern bei der Nahrungsmittelherstellung könne sie eine Warnung gewährleisten, erklärt Daniela Schnagl-Vitack. Weil jeder sich für die Verteilaktionen online registriert, wüssten die Ehrenamtlichen Verteiler, wer welche Produkte entgegengenommen hat.

Überschuss reicht für alle

Auch der Verein der Tafeln verzeichnet deutschlandweit infolge der Corona-Pandemie und steigender Inflation eine erhöhte Nachfrage bedürftiger Menschen. Generell haben die Tafeln Vorrang bei Kooperationspartnern, allerdings haben sie strikte Vorgaben für die Annahme von Lebensmittelspenden. Weil die örtlichen Tafelvereine an festen Abgabeterminen große Mengen an Lebensmitteln weitergeben, sind besonders strenge Hygienevorschriften nötig. Mit den Lebensmittel-Rettungsinitiativen stehen sie deshalb nicht in Konkurrenz, weil die Tafel nicht alle im Handel unverkäuflichen, aber gut verzehrbaren Nahrungsmittel mitnimmt. Ehrenamtliche "Fair-Teiler" oder Startups verteilen den Rest unter ihren Mitstreitern nicht mehr ausschließlich nach Bedürftigkeit.

Zum Artikel: Millionen Tonnen Lebensmittel landen nach wie vor im Müll

Örtliche Initiativen wachsen

Im Landkreis Fürstenfeldbruck und den meisten bayerischen Landkreisen und Städten wie Nürnberg, Kempten oder Hof sind bereits Vereine bei der Lebensmittelrettung aktiv. Wer einen neuen Verein gründen will, dem raten Nachhaltigkeits-Experten deshalb, auf bereits vorhandene Initiativen zu achten und sich zu vernetzen. Der Einsatz lohnt sich: 6.614 Tonnen einwandfreier Lebensmittel, die aufgrund von Verpackungsfehlern, Mindesthaltbarkeitsdatum oder Sortimentswechsel im Container gelandet wären, konnte "foodsharing.de" im vergangenen Jahr retten, so Frank Bowinkelmann. Auf der Internet-Plattform von "food-sharing.de" melden sich pro Quartal mehr als 1.000 Interessiere neu an, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch immer mehr Nachbarschaftscafés und Tauschringe bieten Abhol- oder Abgabemöglichkeiten.

Digitale Helfer zur Lebensmittelrettung

Der größte Teil der Lebensmittelverschwendung geht statistisch auf das Konto der Verbraucher. Wer das verändern möchte, bekommt Hilfestellung im Netz und auf dem Smartphone. Auch übriggebliebene Speisen aus der Gastronomie müssen abends nicht im Abfall landen: Die App "Too Good To Go" vernetzt Restaurants, Bäckereien und Supermärkte mit Abnehmern, die übriggebliebene Lebensmittel vor der Mülltonne retten wollen. Auf der Website "Etepetete" können Obst- und Gemüseboxen bestellt werden, mit frischen Waren, die es gar nicht erst in den Supermarkt schaffen, wegen geltender Größennormierung z.B. bei Äpfeln.

Kostenfreie Weitergabe-Apps für überflüssige Vorräte daheim sind z.B. "UXA Foodsharing" oder "OLIO". Tipps beim Restekochen gibt die App "Zu gut für die Tonne!" mit rund 700 Kochrezepten. Ebenfalls kostenlose Rezeptvorschläge bietet die nutzerfreundliche "Eat Smarter"-App.

Noch keine politische Reaktion

Trotz Zulauf beim "Foodsharing" und der Protestaktionen: Die Bundesregierung ist noch uneins, ob und wie sie "Foodsharing" besser fördern möchte. Um Lebensmittelverschwendung zu stoppen, setzt sie weiter auf Aufklärung bei den Verbrauchern: Etwa zum Unterschied des für die Verzehrbarkeit aussagelosen Mindesthaltbarkeitsdatums auf einer Verpackung im Vergleich zum Ablaufdatum, das tatsächlich einzuhalten ist, um eine Gesundheitsgefahr beim Verzehr auszuschließen.

Tipps zum richtigen Aufbewahren und Kühlen haben die Websites der Verbraucherzentrale Bayern, des Verbraucherservice Bayern und des Bündnisses "Wir retten Lebensmittel!". Auch die "Stocky"- App verrät, wie Lebensmittel länger halten, erklärt Dr. Malte Rubach vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung. Er vernetzt Hersteller, Handel und Verbraucher mit Initiativen in Bayern und will 2022 neue Aufklärungskampagnen starten.