Zu groß für Absperrung: Sicherheitspanne am Flughafen geklärt

Ein Passagier am Flughafen München war so groß, dass er einfach über eine Absperrung greifen und seinen Koffer mitnehmen konnte. Die Folge war eine einstündige Unterbrechung des Flugbetriebs am Terminal 2, sechs Flüge mussten annulliert werden.

"Stattliche Körpergröße"

Dank seiner "stattliche Körpergröße" konnte der Mann an der Sicherheitskontrolle in einem unbeobachteten Moment über eine Plexiglas-Absperrung greifen und sein Handgepäck wieder an sich nehmen, bevor es "final" kontrolliert war. So erklärt es die Regierung von Oberbayern, bei der das für die Kontrollen zuständige Luftamt Süd angesiedelt ist.

Mit unkontrolliertem Handgepäck zum Gate

Der groß gewachsene Passagier marschierte dann samt Gepäck weiter Richtung Gate, er wollte in ein Flugzeug nach Barcelona. Die Bundespolizei bremste ihn aber vorher aus und brachte ihn zurück zur Kontrolle. Dort gab es keinerlei Beanstandungen, wie ein Sprecher mitteilte. Deshalb konnte der Mann seine Reise fortsetzen. Hintergrund des Vorfalls sei wohl einfach ein "Missverständnis" gewesen.

Flugbetrieb am Terminal 2 unterbrochen

Dieses hatte freilich einige Folgen: Der Flugbetrieb am Terminal 2 war gut eine Stunde, von acht bis kurz nach neun Uhr, unterbrochen. Sechs Starts wurden annulliert, es gab einige Verspätungen. Schnell bildeten sich längere Schlangen vor der Sicherheitskontrolle und am Umbuchungsschalter der Lufthansa, die dieses Gebäude mit ihren Star Alliance-Partnern exklusiv nutzt.

Man habe aber die Reisen aller von den Annullierungen betroffenen Passagiere umbuchen können, versichert eine Lufthansa-Sprecherin. Nach Angaben der Flughafen München GmbH hatte sich die Lage insgesamt bis zehn Uhr wieder "normalisiert".

Größere Plexiglasscheiben geplant

Der Vorfall bei der Sicherheitskontrolle sei ein "singuläres und zufälliges Ereignis", sagte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern dem BR. Demnächst werden noch höhere Abtrennungen eingebaut. Das, so wird versichert, sei aber bei der Installation neuer Kontrollspuren im kommenden Jahr ohnehin vorgesehen gewesen.