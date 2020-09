Zu Fuß nach Rom: Niederbayern laufen von Regensburg zum Vatikan

Monatelang konnte Franziskus den Gläubigen nur virtuell nahe sein. Nun hat er am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder mehrere hundert Gäste zur Generalaudienz im Vatikan empfangen. Zwei Pilger aus Niederbayern nahmen das zum Anlass und gingen zu Fuß von Regensburg nach Rom.

Regensburger Generalvikar Michael Fuchs erteilte Reisesegen

Schon um sieben Uhr morgens kamen die Ersten zum Anstehen. Wer hinein wollte, musste früh dran sein – oder früh loslaufen. Unter ihnen zwei Pilger aus dem niederbayerischen Ergoldsbach, die am 12. Juli in Regensburg aufgebrochen und die 1.100 Kilometer bis Rom am Stück gelaufen sind. Startpunkt war die Mauer des alten Legionslagers, wo ihnen der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs den Reisesegen erteilte. Johann Fischaleck und Josef Ertl kamen am vergangenen Samstag in der italienischen Hauptstadt an, wie das Bistum Regensburg am Mittwoch auf seiner Internetseite mitteilte. "Der Papst, das ist schon etwas Besonderes, wir hoffen wirklich, dass wir auch reinkommen. Vor 40 Jahren haben wir uns das vorgenommen, wir sind zusammen in die Schule gegangen, hatten aber nie Zeit. Erst jetzt, in der Rente.", erzählen die beiden Männer.

Freunde betrieben Reise-Blog

Johann Fischaleck und Josef Ertl betrieben während ihrer Reise einen Online-Blog, um so ihren Freunden und Bekannten über ihre Erlebnisse zu berichten. "Wir denken jetzt in Gehminuten", so die beiden Pilger. Dass sie alles zu Fuß gegangen seien, wollte ihnen mancher nicht glauben: "Ich hab kein Fahrrad und das Auto gehört meiner Frau. Ich hab bloß meine Füße", betonte Ertl. Auf ihrem Weg durchwanderten die beiden Männer den Angaben zufolge das bayerische Oberland, die Tiroler Alpen, die Poebene und die Toskana mit den Städten Florenz und Siena. Begleitet wurden sie jeweils wochenweise von Freunden und Unterstützern, die Unterkünfte, Wasser und Ersatzkleidung organisierten.