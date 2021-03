Zu frühe Lockerungen: Nürnberger Chefarzt warnt vor 3. Welle

Der Chefarzt der Covid-Station am Nürnberger Nordklinikum, Prof. Dr. Joachim Ficker, hat im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk davor gewarnt, zu früh und zu stark zu lockern. Auch aufgrund der britischen Corona-Variante, die laut Ficker fast die Hälfte der Neuinfektionen ausmache, stiegen die Corona-Zahlen aktuell wieder an. Werde in einer solchen Phase gelockert, bestehe das Risiko einer dritten Welle.

Britische Variante um ein Drittel infektiöser

Die Corona-Variante B.117 sei um etwa ein Drittel infektiöser. Ficker erklärt, dass die Mutation damit nicht stärker durch Masken dringen könne oder Abstandsregeln nicht mehr funktionieren würden. Personen, die an der Variante erkranken, seien aber etwa ein bis zwei Tage länger infektiös. Damit sei die Zeit länger, in der jemand andere anstecken kann. Die Lockerungen müssten sich somit an diese neue Situation anpassen. Sollte die Zahl der Neuinfektionen wieder exponentiell wachsen, dann werde es unweigerlich zu einer dritten Welle kommen, befürchtet der Arzt. Eine Prognose, wann es dazu kommen könnte, möchte Joachim Ficker nicht geben.

Mehr Impfen und mehr Testen als Öffnungsstrategie

Er wolle nicht die Politik beraten, wie und wann sie lockern soll. Aber: Der Intensivmediziner empfiehlt, sehr vorsichtig zu sein und sich nicht darauf zu verlassen, dass Teststäbchen in Discountern verkauft werden. Dazu brauche es klare Strategien und mehr Impfungen und Testungen. Jeder Mensch müsste entweder dokumentiert geimpft oder dokumentiert frisch getestet sein, um in ein Flugzeug zu steigen, an Kongressen oder Ähnlichem teilzunehmen, so Joachim Ficker. "Solche Strategien brauchen wir. Dann können wir aufmachen, dann sind wir safe". So sehr auch er selbst ein Ende des Lockdowns herbeisehne, als Mediziner müsse er im Moment vor verfrühten Lockerungen warnen.

Mediziner warnt: Das Erreichte nicht verspielen

Die Errungenschaften durch den Lockdown dürften nicht verspielt werden, warnt Ficker. Es müsse auch Zeit bleiben, andere Patienten zu behandeln. Wegen Corona hätte die Behandlung von Tumor-Patienten gelitten, Operationen mussten verschoben werden.

"Wir müssen jetzt endlich eine ruhige Zeit haben, in der wir uns um diese Patienten kümmern können. Wir können jetzt keine dritte Welle brauchen, die uns da wieder zurückwirft." Joachim Ficker, Leiter Covid-Station Klinikum Nürnberg

Zahl der freien Intensivbetten darf nicht einziges Kriterium sein

Die Zahl der freien Intensivbetten in den Krankenhäusern dürfe nicht das entscheidende Kriterium sein, wie viel unser Gesundheitssystem vertrage. Sicherlich sei es wichtig, genug freie Intensivbetten zu haben. Aber viele Covid-Patienten müssten gar nicht auf die Intensivstation, weil sie einen leichten oder mittelschweren Verlauf hätten. Aber auch diese Erkrankungen müsse man den Menschen ersparen, so Ficker. "Die machen Leid und die machen Not und die machen Angst."

Auch leichte Verläufe können schwere Folgen haben

Hinzu komme, dass auch zunächst leichte Verläufe schwere Langzeitfolgen haben könnten. Noch heute gebe es Patienten, die noch an ihrer Erkrankung aus der ersten Welle im März und April vergangenen Jahres leiden. "Wir dürfen doch nicht weitermachen mit einer Pandemie, die solchen langfristigen Folgen auslösen kann", sagt Ficker.