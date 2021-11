"Zu feige für eine Impfpflicht": Kritik an 3G-Regel aus Bamberg

Das vergangene Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedete neue Infektionsschutzgesetz tritt am Mittwoch in Kraft. Es wurde am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet und heute veröffentlicht. Bereits im Vorfeld hatten schon viele Arbeitgeber den Status ihrer Beschäftigten abgefragt und die Zugangskarten zu Betrieben dementsprechend programmiert. Wer die 3G-Regel ab dann in Betrieben nicht einhält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen.

Arbeitgeber müssen kontrollieren und dokumentieren

Wichtig dabei ist, dass jedem nach wie vor ein kostenloser Bürgertest in der Woche zusteht. Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, wöchentlich zwei Tests (Antigen-Schnelltest oder Selbsttest) zur Verfügung zu stellen. Die Selbsttests werden jedoch nur anerkannt, wenn sie unter Aufsicht durchgeführt werden.

Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitnehmer selbst verpflichtet ist, sich um entsprechende Tests zu kümmern. Diese neue Regel des betrieblichen Infektionsschutzes gilt bis 19. März 2022. Dabei ist auch festgeschrieben, dass Arbeitgeber kontrollieren und dokumentieren müssen, ob die Beschäftigten der 3G-Regel nachkommen.

Testung ist nicht Teil der Arbeitszeit

Das Bundesarbeitsministerium schreibt dazu, dass eine Zutrittskontrolle erforderlich ist, die eine "lückenlose Umsetzung der Nachweispflicht zum Status geimpft, genesen oder getestet sicherstellt". Ist einmal festgestellt worden, dass der Beschäftigte einen entsprechenden Impf- oder Genesenen-Nachweis hat, dann ist er von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen. Die Testung selbst fällt nicht unter die Arbeitszeit. Sie muss vor Aufnahme der Beschäftigung vorgenommen werden.

"Beschäftigte und auch die Arbeitgeber selbst dürfen eine Arbeitsstätte nur betreten, wenn sie einen Nachweis mit sich führen, der den Status genesen, geimpft oder getestet (3G-Nachweis) belegt. Ausnahmen sind ausschließlich für die Wahrnehmung von Testangeboten in der Arbeitsstätte, die der Erlangung eines Testnachwachweises dienen, und für die Wahrnehmung von Impfangeboten in der Arbeitsstätte vorgesehen. Die 3G-Nachweispflicht gilt auch für Beschäftigte, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können." Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Kritik der IG Metall: "Politik zu feige"

Martin Feder von der IG Metall in Bamberg übt heftig Kritik am Vorgehen der bayerischen und bundesdeutschen Politik. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber stünden mit der neuen Regelung zunehmend unter Druck. Die 3G-Regel sei zwar aufgrund des Pandemiegeschehens nachvollziehbar, so Feder, doch "die konkrete Ausgestaltung durch den Bund ist sehr fragwürdig".

"Die Politik ist nach wie vor zu feige, die allgemeine Impfpflicht auszurufen und übergibt die Verantwortung an die Betriebe weiter." Martin Feder, IG Metall Bamberg

In Bayern gilt die 3G-Regel bereits seit mehr als einer Woche. Vor allem die Dokumentationspflicht sei ein extremer Mehraufwand für die Betriebe, so die IG Metall. In vielen Fällen, wie beispielsweise bei Bosch in Bamberg, seien die Werksausweise gesperrt und erst nach Vorlage eines Genesenen- oder Impfnachweises entsperrt worden. Derzeit stelle der Arbeitgeber zwei Schnelltests jedem Mitarbeiter pro Woche zur Verfügung. Auf dem Werksgelände werde dieser dann unter Aufsicht durchgeführt.

Nicht überall werden Corona-Tests kontrolliert

Doch in anderen Betrieben, wie beispielsweise in Schweinfurt, laufe das anders. Hier stellt die Firma lediglich die Selbsttests zur Verfügung. Eine Kontrolle des Ergebnisses, beispielsweise durch den Werksarzt, findet nicht statt. Defacto heißt das, der Arbeitnehmer muss trotzt Bereitstellung des Tests jeden Tag einen Schnelltest in einer Apotheke oder einem Schnelltestzentrum durchführen lassen, damit er einen Nachweis erhält, den er vorzeigen kann. "Es ist deshalb generell die Frage, wie lange Betriebe diese Kontrolle der Selbsttests noch anbieten. Der Bund sieht ja lediglich die Bereitstellung solcher Schnelltests vor, nicht aber die Kontrolle durch das Unternehmen", so Feder.

Betriebe sind zur Ausgabe von zwei Tests verpflichtet

Nach Auskunft eines Unternehmenssprechers des Automobilzulieferers Brose werden zweimal wöchentlich Tests an Mitarbeiter, beispielsweise an den Standorten Bamberg/Hallstadt oder Coburg, ausgegeben und auf dem Werksgelände unter Aufsicht durchgeführt. Bei täglich angeordneten Tests heißt das aber, dass der Arbeitnehmer zweimal in der Woche einen Test mit entsprechendem Nachweis selbst besorgen muss, denn nur einmal wöchentlich ist ein kostenloser Bürgertest möglich.

"Für ungeimpfte Schichtarbeiter fast nicht mehr machbar"

Schwierig sei die Situation vor allem bei nicht geimpften oder genesenen Mitarbeitern im Schichtdienst, so der IG Metall-Vertreter weiter. Wer am Montagmorgen um 6 Uhr seine Arbeit antreten müsse, für den sei es fast unmöglich einen bestätigten Test vorzulegen, da am Sonntag in bestimmten Gebieten kaum Stationen für Bürgertests geöffnet hätten.

Homeoffice möglich machen

Die Alternative ist das Arbeiten im Homeoffice. Arbeitgeber müssen Bürobeschäftigten anbieten, von zuhause aus zu arbeiten, wenn keine Gründe dagegensprechen. Ein Anspruch ungeimpfter und nicht genesener Beschäftigter auf Arbeit im Homeoffice gibt es jedoch nicht, so das Bundesarbeitsministerium. Gegen das Arbeiten von zuhause aus sprechen betriebstechnische Gründe, wenn die Betriebsabläufe erheblich eingeschränkt würden oder gar nicht aufrechterhalten werden könnten.

Kündigungen sind bedingt möglich

Wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen keinen Testnachweis vorlegen wollen oder können, müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Mit Blick auf das Kündigungsrecht dürfe der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit regelmäßig zunächst eine Abmahnung erfordern, so das Bundesarbeitsministerium. Und weiter: "Weigert sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dauerhaft, einen 3G-Nachweis vorzulegen, kann als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommen". Bei Nichteinhaltung muss mit Bußgeld gerechnet werden.

Kommt ein Beschäftigter seiner Pflicht des 3G-Nachweises nicht nach und er kann damit auch seine Arbeitsleistung nicht erbringen, so steht im in der Regel auch kein Vergütungsanspruch zu.

"Das Infektionsschutzgesetz sieht bei Verstößen gegen Kontroll- und Mitführungspflichten von 3G-Nachweisen einen Bußgeldrahmen von bis zu einer Höhe von 25.000 Euro vor." Bundesarbeitsministerium