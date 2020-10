Zu elft im Auto: Polizei erwischt mutmaßlichen Schleuser

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Walserberg die Schleusung von zehn Flüchtlingen in einem VW Golf vereitelt. Einschließlich Fahrer waren elf Personen in dem Auto auf der A8 unterwegs.

Zwei der Insassen im Kofferraum

Wie die Bundespolizeiinspektion Freilassing heute berichtet, fiel der scheinbar tiefergelegte VW Golf am Samstag bei der Grenzkontrolle auf. Ursache dafür waren die elf Menschen, die sich ins Innere gezwängt hatten. Neben dem Fahrer verteilten sich acht Personen auf die vier Sitzplätze, zwei weitere befanden sich im Kofferraum. Bei den sechs Erwachsenen und vier Kindern handelt es sich um afghanische Staatsangehörige.

Ermittlungen gegen mutmaßlichen Schleuser

Gegen den 20-jährigen Fahrer, ebenfalls Afghane, wird wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt. Die zehn Eingereisten – allesamt ohne Papiere – wurden nach Österreich zurückgeschickt. Der Fahrer, der einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, durfte nach der Vernehmung mit einer Anzeige im Gepäck die Dienststelle wieder verlassen.