Zu aggressive Gäste: Freibad Kempten engagiert Sicherheitskräfte

Mehrmals waren die Mitarbeiter im Kemptener Freibad mit Gruppen von Jugendlichen konfrontiert, die sich nicht an die Regeln im Freibad halten wollten. „Hohe Besucherzahlen und hohe Temperaturen: Diese Kombination scheint das Aggressionslevel steigen zu lassen“, sagt Stadtbad-Geschäftsführer Bernhard Dengel – auf ein Maß, das er bisher noch nicht gekannt habe.

Badegäste bedrohen Freibad-Mitarbeiter

Wenn Badegäste zum Beispiel vom Beckenrand gesprungen oder nicht ordnungsgemäß gerutscht sind und die Freibad-Mitarbeiter sie angesprochen haben, dann war die Einsicht in den vergangenen Wochen nach Angaben des Geschäftsführers oft gering. In zwei bis drei Fällen haben Gruppen von Jugendlichen die Mitarbeiter stattdessen lautstark und aggressiv eingekreist. Mehrmals musste die Polizei einschreiten und Hausverbote aussprechen.

Sicherheitskräfte im Freibad - nicht nur in Kempten

Dengel hofft, dass die bloße Präsenz der zwei Sicherheitsleute schon zur Deeskalation beiträgt. Sie sind bis Ende August zu den Stoßzeiten am Freitagnachmittag und am Wochenende vor Ort. Auch anderswo hat es dieses Jahr Probleme in Freibädern gegeben: In München ist beispielsweise ebenfalls ein Sicherheitsdienst engagiert worden und in Düsseldorf waren die Ausschreitungen so heftig, dass es jetzt eine Ausweispflicht für Besucher gibt.