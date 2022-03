Zu acht unter einem Dach - "Meine Gäste aus der Ukraine"

Marthe Balzer aus Ebersberg hat am 8. März eine Mutter und zwei Kinder aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Über den Verein "Flüchtlingen helfen e.V." kamen sie direkt in ihr Haus und in ihre Familie. Dort lebt seit einigen Jahren auch Brima aus Sierra Leone. Marthe Balzer kennt sich also schon aus damit, wie es ist, sich auf andere Menschen einzulassen. Als der Krieg in der Ukraine begann, war ihr und ihrer Familie klar: Wir wollen helfen. Nun leben sie zu acht unter einem Dach.

Marthe Balzer ist verheiratet und hat eine einjährige und eine 15-jährige Tochter, und Brima aus Sierra Leone gehört mittlerweile auch dazu. BR24 hat mit Marthe Balzer darüber gesprochen, wie die Familie mit der Situation umgeht.

BR24: Wie geht es bei euch gerade zu?

Marthe Balzer: Ja, also vor allem laut und lustig, ein bisschen chaotisch - Wir finden uns immer noch alle. Aber insgesamt wirklich sehr, sehr schön.

Was sagt die Familie?

Also ich habe ja die Entscheidung nicht alleine getroffen. Das war ja nicht so, dass ich das jetzt gibt, beschlossen hätte, sondern mein Mann und ich waren uns da einig, es war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Brima war sofort an Bord, der kennt selber, wie es ist zu flüchten. Der hat selber gesagt: Das geht gar nicht. Und die Kinder, das ist ja schrecklich, was da passiert. Und meine große Tochter? Die hat einfach die Situation verstanden. (...) Und dass da wirklich eine Katastrophe stattfindet. Und dass es ihr Beitrag ist, den sie leistet.

Wie macht ihr das mit der Sprache?

Bei meiner neuen Freundin Anastasia war die Frage Nummer zwei nach dem Frühstück am ersten Tag: Wie kann ich Deutsch lernen? Die haben sofort angefangen. Ich habe ein bisschen Materialien besorgt. Wir sprechen nur deutsch, es war ja ganz wichtig. Sie schauen nur deutsches Fernsehen mit ukrainischen Untertiteln, also das Tempo ist immens. Das passt für den Alltag so weit, mit bisschen Englisch. Und wenn wir ins Detail gehen, nehmen wir Google translate, und das funktioniert. Einen Übersetzer kann ich immer noch mal empfehlen, da jemand da zu haben, dass man vielleicht mal so Prozesse durchsprechen kann, welches Amtes ist was, und das klar ist, in welcher Reihenfolge geht das. Ansonsten Hände, Füße, Deutsch, Englisch, Ukrainisch alles durcheinander: funktioniert.

Habt ihr genug Platz?

Also bei uns ist es definitiv eng. Mein Mann hat im Keller ein großes Zimmer, das auch schön ausgebaut ist. Das haben wir jetzt als Schlafzimmer hergerichtet. Das Baby-Zimmer wird heute noch zu einem Spielzimmer umgebaut, dass die Mädels auch Hausaufgaben machen können, mehr spielen können. Da kommt der Kleiderschrank runter. Ja, es ist eng, auf alle Fälle, was bei uns halt das Gute ist, dass wir praktisch auf vier Ebenen wohnen. Und wenn dann jemand ganz unten ist oder ganz oben oder auch in der Mitte, man stört sich nicht, und das ist ganz wichtig, dass jeder seinen Rückzugsort hat. Trotz der 154 Quadratmeter funktioniert es deshalb ganz gut.

Es ist ganz wichtig, man braucht wirklich Platz und vor allem Rückzugsort. Wenn man jetzt vielleicht eine Familie hat, die recht lebendige Kinder hat, und alles ist auf einer Ebene, und dann abends die Kinder vielleicht noch recht wild sind. Und dann kann man vielleicht selber dann nicht schlafen, weil man jeden Schritt hört. Ich glaube, das geht auf Dauer nicht gut für alle, während die Kinder können nicht leise sein. Die Erwachsenen brauchen ihre Ruhe und so, dass jeder seinen Rückzugsort hat in irgendeiner Art und Weise ist glaube ich was, was man echt braucht.

Wie viel Stunden sollte man frei haben zur Unterstützung?

Am Anfang waren es - schwer zu sagen -, aber zwölf bis 15 Stunden waren es schon alles in allem mit Organisation, Telefonaten, Anträge ausfüllen, zu Ämtern gehen. Die Zeit muss man haben. Ich stellte fest, dass die Nastja ganz, ganz selbständig sein will. Die war gestern alleine in der Stadt mit den Mädels, hat da eine ukrainische Stadtführung mitgemacht, die organisiert sich das auch alles selber. Aber natürlich. Heute müssen wir einen Mietvertrag abschließen. Wir wollen dann den Antrag auf Wohngeld stellen. Wir müssen noch den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis jetzt nach der Registrierung stellen. Da muss man halt ausdrucken. Das muss man erst mal finden. Und dann muss man es halt ausfüllen und teilweise dreimal für jede Person. Und es zieht halt Zeit, wenn man die nicht hat, ist es, glaube ich, schwierig. Es können zwar viele, dann auch irgendwo selber. Aber alleine es gibt ja keinen Laptop. Wie sollen sie den Antrag ausdrucken? Wobei ich sagen muss, dass sich also hier jetzt am Land die Behörden wahnsinnig Mühe geben, da Informationen schnell und richtig bereitzustellen. Man muss es halt finden, und das ist manchmal noch nicht so leicht. Aber das ist ja auch alles improvisiert, das muss man ja auch jeder Behörde zugestehen, dass die auch jetzt in der Situation sind, die sie vor vier Wochen nicht für möglich gehalten hätten. Geduld ist da einfach, glaube ich, auch das Mittel der Wahl und gut vernetzen. Also ich kriege auch viele Informationen, dann wieder von anderen. Oder ich gebe Informationen weiter. Ich habe ein Jobportal gefunden, das sehr qualitativ hochwertig ist, das streu ich über die Welt. Dass es jeder kennt, der auch eben Geflüchtete bei sich leben hat. Und dabei das ist halt alles immer noch sehr am Anfang und Zeit ist wichtig.

Wie ist es mit dem Geld? Muss man in Vorleistung gehen?

Es grundsätzlich ja so, dass sie Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so heißt es, glaube ich, bekommen, wenn man dann Mietvertrag abschließt, auch entsprechend Wohngeld, was jetzt in unserem Fall schon wichtig ist, um einfach die steigenden Energiekosten auch zu decken.

Man muss sich durchaus bewusst sein, dass man da auch am Anfang mal in Vorleistung geht. Weil man halt am Anfang schon mal hinfährt und doch mal was besorgt. Das kann man nicht alles über Spenden decken, ja, also bisschen finanzielle Hilfe wäre schon gut. Weil, man will ja auch nicht die Leute irgendwie so betteln lassen und dann mit denen in den Supermarkt gehen und dann deuten sie auf was und dann kauft man das so großherzig, sondern ich möchte ja, dass sie auch selber ja eine Würde haben bei uns. Und da gehört halt Geld auch mit dazu.

Die Menschen kommen aus Krieg, hat man Angst vor Traumata?

Ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld. Ich frag nicht viel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern die erzählen mir etwas, wenn sie das wollen. Ich weiß, ein bisschen was. Und ich glaube jetzt - also wir sind einfach in der Ankommensphase. Und wir schauen erst einmal, dass es jetzt hier in Ordnung ist. Und, wo wir uns auch ein Stück weit schützen, so dass wir gesagt haben, also auch wenn die Welt jetzt gerade wirklich schlimm ist. Wir schaffen uns unsere heile Welt in unseren Wänden, und wir machen es uns da einfach schön, dass es dort in Ordnung ist. Und es gibt dann auch wieder Kraft, um das, was außenherum passiert, auszuhalten.

Angst vor Corona?

Corona… Wir sind acht Leute, davon vier Kinder. Wir befürchten, dass es uns auch erwischen wird. Weil man kann es einfach nicht ganz vermeiden, auch wenn wir uns alle testen. Auch wenn die Nasti sich gleich hat impfen lassen, hier innerhalb kürzester Zeit. Es sind einfach Kinder, sie sind draußen und sie sind unterwegs. Sie gehen bald in die Schule. Wir rechnen damit, dass auch irgendeiner sich anstecken wird.

Was muss man für Fähigkeiten mitbringen?

Ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen. Es kommen Menschen, die wissen teilweise nicht, wo sie sind. Man braucht eine große Flexibilität, muss sich drauf einstellen und einfach auch sagen: "Es sind jetzt Dinge anders vielleicht als bisher.

Und ansonsten sind wirklich die Säulen, dass man Zeit hat, dass man etwas Geld hat, dass man wirklich Platz hat. Und dann kann es funktionieren. Und alternativ man muss nicht gleich jemand aufnehmen. Wir haben zum Beispiel jemanden, die hat angeboten, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass die einfach, wenn sie sich eingelebt haben, mithilft. Wie so eine Art Leih- Oma oder Leih- Freundin, die dann auch mal Ämtergänge mit abnimmt, oder mal was mit den Mädels unternimmt oder halt mal einspringt, wenn es eng ist. Und wenn man so was spendet, das ist, glaube ich, total wichtig und ganz arg wertvoll.