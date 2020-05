Zoos in Bayern unter Sicherheitsvorkehrungen wieder geöffnet

Der Münchner Tierpark Hellabrunn ist am heutigen ersten Besuchstag nach der Corona-Pause ausgebucht: Ein Sprecher des Tierparks sagte dem BR, alle 2.185 Eintrittskarten für den heutigen Tag seien verkauft worden. Momentan dürfen pro Tag nur 2.185 Besucher aufs Gelände. Eintrittskarten müssen mindestens einen Tag vor dem Besuch gekauft werden – online oder an den geöffneten Vorverkaufsstellen von München Ticket. Auch der Augsburger Zoo lässt nur Besucher ein, die vorher ein Onlineticket ausdrucken und mitbringen oder eine Jahreskarte haben.

Beschränkung der Besucherzahlen

Wieviele Besucher pro Tag eingelassen werden - auch das ist verschieden und hängt von der Größe der Anlagen ab. Den Tierpark Hellabrunn dürfen pro Tag maximal 2.200 Besucher betreten, im größeren Tiergarten Nürnberg sind es dagegen über tausend Menschen mehr, im Tiergarten Straubing dagegen weniger.

Gaststätten und Streichelgehege weiter geschlossen

In München sind alle Shops im Tierpark geschlossen, in Nürnberg werden Masken empfohlen, wenn man am Kiosk etwas kaufen will. Kommentierte Fütterungen oder Führungen sind ebenso abgesagt wie direkte Tierkontakte: Geschlossen sind vorerst die Streichelgehege und Tierhäuser, ebenso alle Gaststätten.

Manche Wildparks bleiben ganz zu

Der Wildpark Hundshaupten in der Fränkischen Schweiz bittet Besucher, sich selbst Proviant mitzubringen. Der Wildpark Poing schreibt auf seiner Internetseite, er bleibe vorerst geschlossen, und auch das Freizeitland Geiselwind teilt mit, der Saisonstart 2020 bleibe auf "unbestimmte Zeit" verschoben. Anders in Oberfranken: Der Wildpark Schloss Tambach und der Wildpark Mehlmeisel öffnen wieder.

Ermäßigte Preise, Audioführungen

Weil Raubtierhaus, das Exotarium und der Streichelzoo geschlossen sind, wurden auch im Tiergarten Straubing die Preise für Tagestickets ermäßigt. Auch der Zoo in Hof hat extra seine Eintrittspreise verbilligt. Im Wildpark Mehlmeisel in Oberfranken sind die Führungen im Kleintiergehege noch nicht möglich, stattdessen gibt es aber mehrmals am Tag Audio-Informationen über die Tiere.

Einbußen auch im Münchner Tierpark Hellabrunn

Alle Tiergärten haben durch die fast zweimonatige Pause erhebliche Einbußen erlitten. Durch die fehlenden Einnahmen sei dem Tierpark Hellabrunn etwa ein Verlust von 2,7 Millionen Euro entstanden, sagt eine Sprecherin. Immerhin konnten in der Zeit Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorgezogen werden. Der Münchner Zoo hat in der Krisenzeit eine Kooperation mit dem Innsbrucker Alpenzoo gestartet und sich gegenseitig zum Beispiel mit Personal ausgeholfen.