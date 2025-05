Herr der Tiere: Hof hat jüngsten Zooleiter Deutschlands

Erstes Meeting mit dem neuen Chef: Känguru-Männchen Willy schnuppert vorsichtig an der Hand von Michael Vollprich und lässt sich dann mit Karotten und Sellerie füttern. Seit Anfang Mai leitet der 25-Jährige den Zoologischen Garten in Hof und ist nun unterwegs, um sich bei seinen neuen Schützlingen vorzustellen. Vollprich sagt, dass es in seiner Position nicht aufs Alter ankomme, sondern auf die Motivation und das Können.

Arbeit mit Tieren: Zolleiter ist Vollprichs Traumberuf

In der Arbeit mit Tieren hat Michael Vollprich seinen Traumberuf gefunden. Der 25-Jährige ist Tierpflegemeister und kommt aus Braunschweig. Seine Ausbildung hat er im dortigen Zoo absolviert. Im Alter von 16 Jahren hat er bereits in der Tierpflege angefangen.

"Es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass ich das sehr liebe und mit allem, was ich tue, sehr glücklich bin", sagt er über seinen Traumberuf. In den vergangenen Jahren hat er im Bärenpark Worbis in Thüringen und im Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet.

Vom Braunbären zum Waschbären

In seinen früheren beruflichen Stationen hatte Vollprich es also mehr mit größeren Tieren zu tun. In puncto Bären hat Michel Vollprichs neuer Dienstort dagegen die etwas kleineren Waschbären im Angebot - außerdem noch Kängurus, Luchse, Gürteltiere und Erdmännchen. Die füttert Vollprich jetzt mit Mehlwürmern.

Die possierlichen Tierchen erinnern den Zooleiter an seine Zeit im Ausland. Die Erdmännchen findet er faszinierend. "Ich bin nach meiner Ausbildung nach Namibia geflogen, wollte ein bisschen die Welt kennenlernen und habe sie dann in freier Wildbahn kennen- und lieben gelernt." Bei den Erdmännchen gebe es immer ein Gewusel, immer einen Wächter.

Schon Vorgänger Pruß war jüngster Zoodirektor Deutschlands

Michael Vollprich löst in der Zooleitung David Pruß ab. Im Moment wird der frischgebackene Zoochef noch von seinem Vorgänger eingearbeitet und mit allem vertraut gemacht. Nicht nur Erdmännchen und Kängurus nehmen den neuen Chef an - auch die Beschäftigten im Zoo sind von der neuen Spitze überzeugt. Chef-Tierpflegerin Stefanie Hegner-Berg freut sich über den Neuzugang. Schon Vollprichs Vorgänger sei der jüngste Zoochef Deutschlands gewesen. Irgendwie habe man es in Hof mit dem Jüngsten. "Ich finde es ganz gut, weil man dann einfach wieder frischen Wind ins Team hineinbekommt", sagt die Chef-Tierpflegerin.