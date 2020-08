Zoo Augsburg : Freude über Nachwuchs trotz klammer Kassen

Sie tummeln sich bereits gemeinsam im großen Wasserbecken des Augsburger Zoos: Seehundmutter Ylva und ihr kleines Seehundbaby. Erst ein paar Tage ist es alt, doch schon jetzt ist der Nachwuchs der heimliche Star im Augsburger Zoo. Einen Namen hat der Neuzuwachs noch nicht – bislang können die Zooexperten nämlich noch nicht sagen, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt.

Erster Nachwuchs für Seehundmutter Ylva

Für Mutter Ylva ist es der erste Nachwuchs. Die Seehundmutter kam aus Rostock nach Augsburg und kümmert sich hier nun vorbildlich um ihren Nachwuchs, so Zoochefin Barbara Jantschke. Derzeit füttert Ylva ihren Nachwuchs noch mit gehaltvoller Milch, doch schon in ein paar Wochen wird das Junge Fisch fressen, so die Zoochefin.

Hohe finanzielle Einbußen durch Corona

Barbara Jantschke freut sich, dass der Seehundnachwuchs schon jetzt ein Publikumsliebling ist. Denn der Zoo verzeichnet durch die Corona-bedingte Schließung im Frühjahr inzwischen Einbußen von rund 1.5 Millionen Euro. "Dieses Jahr ist die Katastrophe", so Zoochefin Jantschke.

Augsburger Zoo hat Investitionen vorerst gestoppt

Derzeit sind die Besucherzahlen auf 2.000 Gäste pro Tag gedeckelt. Damit käme der Zoo finanziell einigermaßen hin, so Jantschke. Allerdings gebe es keine Möglichkeiten mehr, um zum Beispiel Regentage ohne Besucher aufzufangen. In der Konsequenz habe der Augsburger Zoo alle Investitionen gestoppt, solange es keine Zuschüsse gebe, so die Zoochefin. Die laufenden Kosten – das Futter für die Tiere und die Löhne der Mitarbeiter – müssten zuerst bezahlt werden.

Im schlimmsten Fall droht die Insolvenz

Für die Zukunft des Zoos hat Barbara Jantschke momentan nur wenig Hoffnung. Wenn es so weitergeht und keine Lockerungen kämen oder wenn die Fallzahlen steigen und der Zoo wieder schließen müsste, dann wäre der Augsburger Zoo Mitte des nächsten Jahres insolvent, schätzt Jantschke.

Katta-Anlage und Vogelvoliere sollen wieder öffnen

Gleichzeitig freut es die Zoochefin, dass so viele Besucher weiterhin gerne in den Zoo kommen, obwohl aufgrund der Auflagen die Tierhäuser noch geschlossen sind. Nun möchte der Zoo die Katta-Anlage und die begehbare Vogelvoliere wieder öffnen – zumindest versuchsweise, mit der Hoffnung, dass sich die Besucher auch an die Corona-Regeln halten.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!