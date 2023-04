Zoll stellt tonnenweise illegalen Wasserpfeifentabak sicher

Noch immer sind Shisha-Bars gefragt, in denen viele Gäste ihre Wasserpfeifen rauchen. Der Handel mit dem entsprechenden Tabak boomt – auch der illegale Handel. Am Montag teilte der Zoll mit, man habe in vier illegalen Herstellungsbetrieben in Deutschland und Frankreich mehr als drei Tonnen Wasserpfeifentabak sowie große Mengen an Zubehör gefunden. Zuvor seien von Kräften der Zollfahndungsämter München und Essen 18 Objekte in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Genannt wurden die Städte Nürnberg, Erlangen, Remscheid, Wuppertal, Essen und Dortmund. Es ist der neueste größere Fund von illegalem Wasserpfeifentabak in einer ganzen Reihe von Aufgriffen der letzten Monate.

Neues Gesetz: Tabak verteuert sich – illegaler Handel boomt

Nach Darstellung des Bundesverbandes Wasserpfeifentabak ist der Boom des Schwarzhandels kein Wunder. Geschäftsführer Folke Rega führt den Anstieg des illegalen Marktes direkt auf ein neues Gesetz zurück, das Mitte vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Der Tabak darf seitdem nur noch in kleinen Mengen von maximal 25 Gramm verkauft werden – gerade genug für einen Pfeifenkopf. Der Preis des legalen Tabaks hat sich fast verdoppelt, illegaler Handel wird attraktiver – unter der Ladentheke, in Kellern, Garagen oder aus Kofferräumen.

Mehr Gewinn als beim Drogenhandel möglich

"Wir sind nicht überrascht, weil wir das vorhergesagt haben", sagte Rega am Montag zu den jüngsten Aufgriffen. "Wir stellen eine massive Zunahme des Handels mit illegalem Tabak fest." Den Gesetzgeber sieht er als Hauptschuldigen an.

"Die Verringerung der vorgeschriebenen Verpackungsgröße ist ein staatlich gefördertes Programm für den Schwarzmarkt." Folke Rega Geschäftsführer Bundesverband Wasserpfeifentabak

Und der illegale Handel scheint lukrativ zu sein. Die Gewinnspanne sei "häufig höher als beim Drogenhandel", sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Köln anlässlich eines früheren Funds. Zudem drohen geringere Strafen.

Zoll findet 2,5 Tonnen Wasserpfeifentabak in Paris

Im aktuellen Fall sind in Deutschland nach Angaben des Zolls 900 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 400 Liter Grundstoffe und 75 Kilogramm Rauchtabak sichergestellt worden. Außerdem seien in drei Herstellungsbetrieben in Remscheid und Wuppertal Apparaturen und Geräte gefunden worden sowie mutmaßlich gefälschtes Verpackungsmaterial mit den Markennamen namhafter Hersteller. Die Hygienebedingungen, unter denen in den Betrieben gearbeitet wurde, bezeichnete der Zoll als "fragwürdig". In Paris wurden zeitgleich 2,5 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifentabak in einem weiteren Herstellungsbetrieb entdeckt.

Steuerschaden in Deutschland mindestens 100.000 Euro

Nach Angaben des Zolls in Nürnberg sind es vor allem organisiert agierende Gruppen aus dem arabischen Raum, die sich mit dem illegalen Handel mit Tabak und den dazugehörigen Stoffen beschäftigen.

Die Ermittlungen in Deutschland richten sich gegen sieben Syrer und einen Libanesen im Alter zwischen 21 und 40 Jahren. Sie sollen den illegalen Tabak in gefälschte Verpackungen gepackt und diese mit gefälschten Steuerbanderolen versehen haben. Der Zoll schätzt den in Deutschland entstandenen Steuerschaden auf mindestens 100 000 Euro.

In Nürnberg: Mordfall in der Shisha-Szene

In Nürnberg war vor Monaten ein Mordfall bekanntgeworden, der auf die Shisha-Szene zurückgeht: Im Streit zwischen drei Türken, die nach Angaben der Polizei einen Tabak-Vertrieb aufbauen wollten, wurde einer der Kontrahenten erschossen, ein weiterer schwer verletzt. Der mutmaßliche Todesschütze wurde später im italienischen Rimini festgenommen.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa