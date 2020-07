Zoll entdeckt bei Kontrolle vier Katzenbabys

Zwei italienische Fahrer mit Wohnsitz in Deutschland waren nach Angaben des Hauptzollamts in Augsburg mit Transportern auf dem Weg von Italien zu einem Ziel in Deutschland. Im Gepäck: unter anderem vier Katzenbabys.

Quarantänekosten ca. 3.000 Euro

Wie der Zoll mitteilte, müssen die vier Katzen für etwa sieben Wochen in einem Tierheim in Quarantäne, weil sie nicht die vorgeschriebenen Impfungen hatten und der Fahrer, in dessen Wagen sie gefunden wurden, keine Papiere für die Tiere vorlegen konnte. Er wird nach Angaben des Zolls für die Kosten der Quarantäne von knapp 3.000 Euro aufkommen müssen.

1.000 Zigaretten, über zwei Liter Alkohol und über 40 Kilo Kaffee

Der Zoll berechnete den beiden Fahrern für 1.000 Stück Zigaretten, 2,4 Liter Alkohol und 42,65 Kilogramm Kaffee außerdem Steuern und einen Zollzuschlag in Höhe von 461,43 Euro.