Zoll: 2.700 Kilo Schmuggelwaren wandern in die Müllverbrennung

Die sogenannte Verwertungsstelle des Hauptzollamts Regensburg hat ihren Sitz in Hof. Sie hatte veranlasst, 2.700 Kilogramm Schmuggelwaren aus dem vergangenen halben Jahr verbrennen zu lassen - in einer Müllverbrennungsanlage "irgendwo in Bayern", sagte ein Sprecher des Zolls im Gespräch mit dem BR. Den genauen Ort wolle man nicht verraten.

Zoll vernichtet 2.700 Kilogramm sichergestellte Schmuggelware

Wie das Hauptzollamt Regensburg mitteilt, sei durch die Vernichtung der Waren, die bei verschiedenen Zoll-Kontrollen im Straßenverkehr und an Flughäfen in Franken und der Oberpfalz gefunden worden waren, Strom und (Fern-) Wärme produziert worden. Insgesamt seien 2.700 Kilogramm Schmuggelwaren vernichtet worden, unter anderem mehr als 1,6 Millionen Zigaretten, 9,5 Kilogramm Rauchtabak, 190 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 219 gefälschte Markenartikel, 130 Packungen Medikamente und 15,4 Kilogramm Kath - eine berauschende Droge aus dem Kathstrauch.

Verwertungsstelle Hof verkauft oder vernichtet Waren

Die Verwertungsstelle Hof ist unter anderem zuständig für den Verkauf von gepfändeten Waren, aber auch von ausgesonderten verwaltungseigenen Geräten und Gegenständen mittels öffentlicher Versteigerung auf der Internetplattform www.zoll-auktion.de. Waren, die sichergestellt und eingezogen wurden, aber nicht verkauft werden können oder dürfen (wie Drogen, Arzneimittel, verbotene Waffen oder geschmuggelte Zigaretten), werden durch die Verwertungsstelle auf unterschiedlichsten Wegen vernichtet. In diesem Fall in einer Müllverbrennungsanlage.