Zoff wegen Mädchen? Männercliquen gehen aufeinander los

Nachdem es bereits am Donnerstag am Elsenfelder Bahnhof zu einer größeren Auseinandersetzung unter jungen Männern gekommen war, sind die beteiligten Gruppen am Freitag und am Samstag erneut aufeinander getroffen. Die Polizei holte Verstärkung und erteilte Platzverweise, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Aufgeheizte und aggressive Stimmung

Am Freitagabend meldeten Zeugen der Polizei eine größere Auseinandersetzung mit etwa 20 Personen. Bei den Beteiligten handelt es sich nach den aktuellen Erkenntnissen um ortsansässige Türken bzw. türkischstämmige Deutsche und mehrere Asylbewerber, die in der Region untergebracht sind. Wegen der aufgeheizten und aggressiven Stimmung, erteilte die Polizei am Elsenfelder Bahnhof Platzverweise, um die Situation vor Ort zu entschärfen.

Am darauffolgenden Samstagabend gerieten dort erneut zwei Gruppen aneinander. Eine Streife der Obernburger Polizei wurde darauf aufmerksam und forderte sofort Unterstützung an und verhinderte somit eine Schlägerei. Auch bereitgelegte Schlagwerkzeuge wurden sichergestellt.

Jugendliche gehen mit Stöcken aufeinander los

Bereits am Donnerstagnachmittag waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Teil mit Stöcken aufeinander losgegangen. Fünf von ihnen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Grund für die gegenseitigen Anfeindungen könnten nach Auskunft einiger Beteiligter gewisse "Liebesbekundungen" eines Mitglieds der einen Gruppe gegenüber einem Mädchen aus der anderen Gruppe sein.

Die Obernburger Polizei hat nun ihre Präsenz unter Einbindung der Bundespolizei, insbesondere am und um den Elsenfelder Bahnhof, deutlich erhöht. Geprüft wird auch, ob der Straftatbestand des Landfriedensbruchs erfüllt wurde. Schulverbindungsbeamte wollen nun direkt an die beteiligten Jugendlichen sprechen, um weiteren Streitigkeiten vorzubeugen.