Zoff um Zukunftsmuseum: Erfolg für Nürnberger Bürgermeisterin

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat im Streit rund um die Standortentscheidung für das Zukunftsmuseum zugunsten der Nürnberger Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) entschieden. Lehner hatte die Landtagsabgeordnete der Grünen, Verena Osgyan, auf Unterlassung verklagt. Das Gericht untersagte es Osgyan, eine Behauptung weiterzuverbreiten, die sie in einer Pressemitteilung ihrer Partei veröffentlicht hatte.

Lehners Ehemann vermietet den Augustinerhof

Wörtlich hieß es in der Mitteilung: "Lehner mischte in der Auswahlkommission mit, die sich seinerzeit für die Immobilie Augustinerhof entschied." Die Grünen prangern darin an, dass die Auswahl der Immobilie für die Außenstelle des Deutschen Museums von Privatinteressen geleitet gewesen sein soll. Denn der Augustinerhof gehört Lehners Ehemann, dem Immobilienentwickler Gerd Schmelzer.

Ordnungsgeld von 250.000 Euro droht

Mehrere Medien hatten das Schreiben Osgyans aufgegriffen und weiterverbreitet. Dagegen wehrte sich Lehner mit der Klage. Denn es habe nie eine solche Auswahlkommission gegeben. Und sie sei auch nie auch an der Vergabe des Mietvertrages beteiligt gewesen.

Das Gericht stellte nun fest, dass es sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung handelt. Der Nürnberger Landtagsabgeordneten Osgyan droht nun ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, sollte sie ihre Behauptung wiederholen.

Debatte um Höhe des Mietvertrags

Hintergrund des Gerichtsentscheids ist der seit Monaten schwelender Streit, ob der Mietvertrag für den Augustinerhof zu teuer ist. Der Freistaat hatte im Jahr 2017 mit Schmelzer einen Mietvertrag abgeschlossen. Sowohl die Vertragslaufzeit von 25 Jahren als auch die Monatsmiete von rund 230.000 Euro sorgen seitdem für Debatten. Im Januar war dann zudem bekannt geworden, dass Schmelzer der CSU eine Parteispende in Höhe von 45.500 Euro zukommen ließ.

Zukunftmuseum: Noch kein Termin für Eröffnung

Kulturbürgermeisterin Lehner erklärte nach dem Urteil, dass es nun gelte, wieder zu den Inhalten zurückzukehren. "Ich freue mich sehr, dass in Kürze mit der Eröffnung des Zukunftsmuseums in Nürnberg die Bildungs- und Kulturlandschaft eine weitere bedeutende Perspektive erhält, die weit über die Grenzen des Freistaats hinausstrahlt." Ein Termin für die Eröffnung steht allerdings noch nicht fest. Derzeit gehen die Museumsverantwortlichen davon aus, dass das Museum ab Herbst zu besichtigen ist.