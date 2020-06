Zoff um Turm des Unternehmers Zott in Unterammergau

Im Oktober 2019 hatte der Unternehmer Christian Zott sein Museum in Unterammergau eingeweiht. Die einen waren begeistert und sprachen von einem gelungenen Ensemble aus Skulpturengarten, Kunsthalle, Nobelhotel und Restaurant, andere hatte von Anfang an die Dimensionen unter anderem auch des Turmes kritisiert.

"Rostiger Stengel" oder neues Wahrzeichen?

Zwar ist der Turm etwas niedriger, als der Kirchturm von Unterammergau (der ist etwa drei Meter höher), er sorgt aber auch noch gut ein halbes Jahr nach seiner Aufstellung in Unterammergau für Kritik im Ort. Von "rostigem Stengel" ist in der Lokalpresse zu lesen und von Ärger über "riesigen Phallus". Andere freuen sich an dem Kunstobjekt und sehen es als neues Wahrzeichen von Unterammergau.

"Fliegendes Bauwerk" auf Zeit genehmigt

"Sichtung III" heißt die begehbare Raumskulptur von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier. Ursprünglich sollte sie nur wenige Monate in Unterammergau stehen und dann an einen anderen Ort weiter ziehen. Entsprechend hatte das Landratsamt den Turm als sogenanntes "fliegendes Bauwerk" genehmigt, d.h. er durfte, ähnlich wie ein Zirkus- oder Festzelt, drei Monate ohne gültigen Bebauungsplan bleiben.

Derzeit ein Schwarzbau

Die ursprüngliche Genehmigung hatte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen dann noch einmal um drei Monate bis April verlängert. Seither aber ist der Turm ein Schwarzbau. Unternehmer und Museums-Betreiber Christian Zott wünscht sich, dass der Turm für immer bleibt und wollte dazu eigentlich auch die Bürgerinnen und Bürger befragen. Doch die sind ihm jetzt zuvor gekommen.

Unterschriftenlisten pro und contra Turm

Listen mit Unterschriften für und gegen den rostigen Turm gingen durchs Dorf. Der neue Gemeinderat hat sich eindeutig gegen das Kunstwerk positioniert und den Fall an die Baubehörde im Landratsamt gegeben. Zott selbst will keinen Ärger und den Turm abbauen, wenn es keine Mehrheit für sein Kunstwerk gibt. Derzeit deutet also vieles darauf hin, dass der Turm wieder wegkommt. So, wie es vor dem Streit um die Kunst offiziell auch geplant war.