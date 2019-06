Zoff um Stahlzacken-Abschreckung vor Wohnhaus in Würzburg

Wie ein Sprecher der Stadt Würzburg dem Bayerischen Rundfunk sagte, hatte die Stadt eine Hausbesitzerin bereits vor 14 Tagen aufgefordert, spitze Stahlzacken, die den Eingangsbereich unpassierbar machen, von ihrer Haustreppe zu entfernen. Darauf habe die Besitzerin nicht reagiert.

Stadt Würzburg: Stahlzacken müssen entfernt werden

Nach Ansicht der Stadt besteht Verletzungsgefahr von Passanten, und die Stahlzacken seien nicht mit Signalfarbe oder anderweitig gekennzeichnet. Nun werde die Frau einen weiteren Brief erhalten, in dem ihr Fristen gesetzt werden. Sollte sie auch darauf nicht reagieren, werden die Justiziare der Stadt einen Bußgeldbescheid verschicken.

Bürger wandten sich an die Stadt

Anwohner hätten sich bei den Medien und bei der Stadt über das Erscheinungsbild beschwert, so die Polizei der Stadt Würzburg. Daraufhin hätte die Stadt mit ihrem ersten Schreiben an die Besitzerin reagiert. Die Stahlzacken sind etwa daumenhoch und enden so spitz, dass auch leichtere Berührungen Verletzungen hervorrufen können. Der Würzburger Polizei zufolge ist es bislang noch zu keinen Verletzungen gekommen.

Anwohner sprechen von martialischer Maßnahme

Die Anwohner der Straße und des Wagnerplatzes in Würzburg reagieren unterschiedlich auf die Stahlzacken-Stufen. Viele finden es "fürchterlich", "martialisch" oder "viel zu drastisch".

Vielen Anwohnern ist bekannt, dass gegen Abend oft eine Gruppe von Männern und Frauen am Wagnerplatz Alkohol konsumiert. Eine Bewohnerin spricht auch von Müll, den diese Gruppe hinterlässt.

Der Bayerische Rundfunk hat die Hausbesitzerin nicht erreicht. Einer Anwohnerin zufolge wohnt die Frau nicht in Würzburg.