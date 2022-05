Zoff um Plätze an Gymnasien – Schulreferentin äußert sich

In Nürnberg sind einige Eltern verärgert: Sie und ihre Kinder hatten sich für ein bestimmtes Gymnasium zum neuen Schuljahr entschieden und nun sollen die Kinder auf ein anderes gehen. Ende vergangener Woche haben die Eltern der betroffenen Kinder die Absagen erhalten.

Schulreferentin begründet mit Platzproblemen

Vielen fehlt eine Begründung für diese Entscheidung. Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) hatte sich bislang nicht geäußert. Heute betonte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass sie den Ärger der Eltern verstehen könne, aber dass bei jedem Kind nach Wohnort und sozialen Kriterien entschieden worden sei.

"Die klare Begründung ist, dass schlichtweg zu wenig Platz ist in unseren Schulhäusern und wir hier deswegen auf eine Ausgewogenheit im Stadtgebiet schauen. Das heißt, nicht jeder kann an sein Wunschgymnasium gehen, so schlimm es im Einzelfall ist." Cornelia Trinkl (CSU), Schulreferentin der Stadt Nürnberg

Platzmangel wird als Grund angezweifelt

Über die genauen Raumverhältnisse an den einzelnen Schulen will Cornelia Trinkl nicht sprechen. Als Grund gibt sie an, dass sie alle Schulen im Stadtgebiet im Blick haben müsse. Im Fall etwa des Johannes-Scharrer-Gymnasiums hat der Elternbeiratsvorsitzende große Zweifel an der Aussage der Schulreferentin. Oliver Röder kritisiert gemeinsam mit vielen Eltern seit Tagen das Absage-Verfahren. Er ist fest davon überzeugt, dass etwa am Johannes-Scharrer-Gymnasium mehr Plätze als angeboten zu Verfügung stehen. "Eine Begründung, dass wir zu wenig Platz hätten, ist falsch. Es stimmt nicht. Wir haben durchaus noch Platz für zwei Klassen, die haben wir die letzten Jahre auch gehabt. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso so eine Begründung jetzt kommt."

Schulreferentin Cornelia Trinkl betont, dass die Eltern immer darauf hingewiesen worden seien, dass nicht jedes Kind auch seine Wunschschule besuchen könne. "Es ist auch immer wichtig, im Vorfeld einen Plan B zu überlegen, falls der Plan A nicht klappt und da war ja auch viel Möglichkeit, durch viele Infoabende an den Schulen.“

Eltern fühlen sich unter Druck gesetzt, erwägen juristische Schritte

Viele Eltern kritisieren, dass sie sich gemeinsam mit ihren Kindern über Monate hinweg damit beschäftigt haben, das passende Gymnasium auszusuchen. Sie seien auch durch besagte Infoveranstaltungen ermutigt worden, sich für eine Schule zu entscheiden. Dabei spielte für viele die Entfernung eine Rolle, aber auch die thematische Ausrichtung der Gymnasien. Wichtig war dabei für viele Familien, ob das Kind eher in Sprachen, Musik oder Naturwissenschaften Stärken hat. Nicht jede Schule hat dasselbe Angebot, sondern ist spezialisiert. Danach hätten die Familien entschieden.

Jetzt fragen sich viele, was das überhaupt für einen Sinn macht. Denn im Zuge der Absage-Schreiben wurde ihnen mitgeteilt, dass sie innerhalb von wenigen Tagen eine andere Schule wählen müssen, die noch Platz hat. Bis diesen Montag musste das geschehen. Nun sind viele der betroffenen Kinder an Schulen angemeldet worden, die sie ursprünglich nicht ausgewählt hatten. Einige der Eltern erwägen deshalb juristische Schritte einzuleiten.