Zoff um geplanten Verkauf des Areals am Schweinfurter Gottesberg

Ein Sportplatz, der nicht mehr genutzt wird. Viele Bäume. Ein riesiges Grundstück am Gottesberg in Schweinfurt. Die Stadt will das Areal verkaufen – doch drei Stadträte sind mit dem Vorgehen nicht einverstanden. Sie werfen der Stadtverwaltung vor, den Stadtrat bewusst umgehen zu wollen.

Stadt Schweinfurt will Areal am Gottesberg verkaufen

Es geht konkret um den geplanten Verkauf eines rund 8.700 Quadratmeter großen Grundstücks am Gottesberg. Auf dem Gelände liegt ein stadteigener Sportplatz mit hohen Bäumen ringsum. Das Gelände mit einer Kunstrasenauflage ist allerdings für den Sportbetrieb seit langem von der Stadt gesperrt und soll über ein Bieterverfahren verkauft werden.

Wichtige Frischluftschneise dürfe nicht verkauft werden

Aus Sicht der Stadträte Frank Firsching (Die Linke), Ulrike Schneider (Initiative Zukunft/ödp) und Stefan Labus (Freie Wähler) sollen unter Umgehung des Bau- und Umweltausschusses Fakten geschaffen werden. Laut den drei Stadträten ist das Gelände in Zeiten des Klimawandels und der immer heißer werdenden Sommer eine wichtige Frischluftschneise. Es sei undemokratisch und alles andere als regelkonform, wenn die Stadt ohne Wissen des Stadtrats den Verkauf an meistbietende Bauträger in die Wege leite. Für das Areal sei im Flächennutzungsplan gar keine Bebauung vorgesehen und es gebe keinen Bebauungsplan, so die drei Politiker zu BR24.

Stadträte fordern Verkaufsstopp

Laut Schneider heißt es im Exposé der Stadt unter anderem, dass "der Erhalt des Baumbestandes ein wichtiger Faktor" sei. Das ist laut Schneider jedoch nur eine "wohlklingende Phrase ohne juristische Bindewirkung" und bedeute in Wirklichkeit das Gegenteil: "Keine Handhabe, wenn Bäume fallen." Die drei Stadträte fordern von der Stadtverwaltung unter anderem, dass der Verkaufsprozess sofort gestoppt wird.

Bund Naturschutz will Verkauf mit allen Mitteln verhindern

Auch der Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz Edo Günther kritisiert das Vorgehen massiv: Der Bund Naturschutz fragte zu dem Grundstück bei der Regierung von Unterfranken nach und erhielt die Antwort, "dass das betreffende Grundstück laut den Festlegungen des Regionalplans der Planungsregion Main-Rhön im Umgriff eines 'Trenngrüns' liegt und darum von Bebauung freizuhalten ist."

Regierung: Bebauung mit Wohnungen nicht erlaubt

Insbesondere eine flächenhafte Bebauung etwa durch Wohnbau- oder Gewerbegebiete, solle unterbleiben, heißt es von der Regierung von Unterfranken weiter. Edo Günther vom Bund Naturschutz sagte zu BR24, dass sein Umweltverband alle zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Möglichkeiten nutzen werde, um dieses Projekt zu verhindern.

Laut Stadtverwaltung ist der Liegenschaftsausschuss am Zug

Die Stadtverwaltung nimmt auf Anfrage zu dem Komplex schriftlich Stellung. Während die drei Stadträte der Ansicht sind, dass die Reihenfolge der beschließenden Entscheidungsgremien komplett falsch ist, argumentiert die Stadt dagegen. Sie sagt, dass zunächst der Liegenschaftsausschuss über den Verkauf vorentscheiden müsse. "Zuständig für Grundstücksangelegenheiten ist nach der Geschäftsordnung der Liegenschaftsausschuss", schreibt die Stadtverwaltung.

"Sobald konkrete Planungen vorliegen, wird der Bau- und Umweltausschuss und letztentscheidend dem Stadtrat im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens und des sich anschließenden Baugenehmigungsverfahrens zur Entscheidung vorgelegt. Die Festlegungen, die in diesem Verfahren auch insbesondere für die Fragen des Naturschutzes und Baumerhalts wichtig sind, werden dann auch Bestandteil des Kaufvertrages sein", so die Verwaltung weiter.

Bieterverfahren bereits abgeschlossen

Noch vor der Entscheidung, ob der Liegenschaftsausschuss überhaupt einem Verkauf zustimmen würde, hatte die Stadt jedoch bereits im Mai ein sogenanntes Bieterverfahren mit einem gestellten Mindestgebot über 3,5 Millionen Euro bei potentiellen Investoren eröffnet und bereits abgeschlossen. Stadträtin Ulrike Schneider empfindet das als "dreist" und "undemokratisch". Naturschützer Edo Günther kritisiert, dass die Stadtverwaltung alle erdenklichen möglichen Wege nutze, "um die Stadträte in ihrer Verantwortung zu hintergehen, am Bändel zu führen, so wie Marionetten. Das kann nicht sein, dass das in Schweinfurt so weitergeht."

Für das Grundstück soll ein Bebauungsplan erstellt werden

Der Schweinfurter Stadtverwaltung zufolge werde für dieses Grundstück ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt, da eine Bebaubarkeit dieses Areals grundsätzlich gegeben sei. Der Flächennutzungsplan werde ebenfalls geändert. Die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen und Notwendigkeiten würden definiert werden. Auch der "größtmögliche Erhalt der bestehenden Bäume" werde festgelegt. Die Regierung von Unterfranken habe auch Hinweise gegeben, "wie die Bebauung unter Berücksichtigung des Trenngrüns realisiert werden kann", so die Verwaltung.

Bereits Bebauung am Schweinfurter Gottesberg vorhanden

Das Grundstück am Gottesberg sei eine Teilfläche, die innerhalb des Flächennutzungsplans zum Teil als Grünfläche und zum Teil als möglicher Straßenverlauf gekennzeichnet sei. Im Übrigen gebe es dort bereits ein Sportheim und Wohnbebauung, betont die Stadtverwaltung. Eine Zweigstelle der Sparkasse sei kürzlich abgerissen worden und werde gerade unmittelbar daneben neu gebaut. Die Fläche sei durch den Kunstrasen bereits versiegelt. Im südlichen Bereich – auf dem Gelände einer einstigen Brauerei – waren in den vergangenen Jahren bereits Wohnblöcke entstanden.

Stadt will Wohnungsbau vorantreiben

Erst in jüngster Zeit sei ein Bauvorhaben in diesem Areal vom Bau- Und Umweltausschuss genehmigt worden, so die Stadtverwaltung. Dafür würden die gleichen Festlegungen im Flächennutzungsplan gelten, wie für das jetzige Grundstück. Mit dem Projekt will die Stadt den Wohnungsbau voranbringen.

Verstoß gegen Verschwiegenheitspflicht? Konsequenzen angedroht

An ihre Antwort-Email an BR24 heftete die Schweinfurter Stadtverwaltung unkommentiert ein Muster der "Verschwiegenheitserklärung für Stadtratsmitglieder" an. Darin wird bei Zuwiderhandlung mit Ordnungs- und Geldbußen von bis zu 30.000 Euro oder einer möglichen Freiheitstrafe von bis zu zwei Jahren gedroht. Inwieweit die Stadträte gegen die Verschwiegenheitserklärung verstoßen haben könnten, wird von der Stadtverwaltung allerdings auch auf Nachfrage nicht erklärt.