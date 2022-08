Zoff in der AfD Bayern: Werden Mitarbeiter gemobbt?

Verhandlungstermin am Arbeitsgericht München. Auf dem Gang vor dem Gerichtssaal fallen Worte wie "Bedrohung" und "Anzeige". Die Stimmung zwischen den Anwesenden ist angespannt. Auf der einen Seite stehen Mitglieder des Landesvorstands der AfD Bayern, auf der anderen hat sich das "Team Betriebsrat" versammelt. Der Betriebsrat hat einen Antrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht eingereicht – gegen den eigenen Landesvorstand.

Verlegung der AfD-Geschäftsstelle nach Greding

Hauptgrund des Streits: Die AfD-Landesgeschäftsstelle soll vom Münchner Vorort Hohenbrunn ins 130 Kilometer entfernte Greding in Mittelfranken verlegt werden – noch im August. Die Geschäftsstelle soll in ein Bürogebäude ziehen, neben der Halle, in der die AfD auch regelmäßig ihre Parteitage abhält. So hat es der Landesvorstand Anfang Juni beschlossen.

Der Betriebsrat der AfD Bayern, erst Anfang des Jahres gegründet, will das verhindern. Martin Schmid, Betriebsratsvorsitzender und Leiter der Landesgeschäftsstelle, sieht seine Mitbestimmungsrechte ignoriert. Die Mitarbeiter würden vor vollendete Tatsachen gestellt, vor einen unzumutbaren Arbeitsweg. Noch dazu, wo der AfD-Landesvorstand für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder Präsenzpflicht am Arbeitsplatz eingeführt hat. "Ein Mitarbeiter hat nicht mal ein Auto."

Für den AfD-Landesvorstand punktet Greding vor allem mit der "zentralen Lage". Man wolle mit der Verlegung "den Publikumsverkehr verbessern".

Gezieltes Mitarbeitermobbing?

Einer, der auch in der Verhandlung sitzt, ist Kurt Schreck, ehemals selbst Mitglied im Landesvorstand der AfD, jetzt auf der Seite des Betriebsrats. Er ist als rechtlicher Beistand von Martin Schmid erschienen und lässt die politische Dimension des Streits erkennen. Schrecks Vorwurf: Man versuche mit allen Mitteln, Schmid loszuwerden. Der Landesvorstand wolle "die Arbeitssituation so madig machen", dass die Mitarbeiter am Ende von selbst gehen.

"Kein Platz für gescheiterte Existenzen"

In einer Funktionärsveranstaltung seien in Bezug auf Schmid sogar die Worte gefallen, man habe "keinen Platz für gescheiterte Existenzen". Die politischen Mehrheiten in seiner Partei hätten sich geändert, so Schreck weiter. Das mache sich "eben auch bemerkbar". Seit der Wahl von Stephan Protschka zum Landesvorsitzenden im Oktober vergangenen Jahres sichern sich Vertreter des offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügels ihre Macht.

Die Ausführungen von Schreck täten nichts zur Sache, heißt es vom Prozessbevollmächtigten des Landesvorstands, Laurens Nothdurft, dem NPD-Nähe nachgesagt wird und der deswegen seine Arbeit für die AfD-Fraktion unter der damaligen Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner aufgeben musste. "Herr Schmid ist das Herz der organisatorischen Abläufe", fügt Nothdurft hinzu. Schmid verdreht die Augen und lacht spöttisch.

Antrag auf Stopp des Umzugs am Ende abgelehnt

Am Ende wird der Antrag auf einstweilige Unterlassung des Umzugs vom Gericht zurückgewiesen: Es gebe keinen rechtlichen Anspruch. Zudem stelle der Umzug keine Behinderung der Arbeit des Betriebsrats dar. Auch der Antrag, den Betriebsratsvorsitzenden nicht weiter bei seiner Arbeit "zu stören oder zu behindern", scheitert.

Der Landesvorsitzende der AfD Bayern, Stephan Protschka, zeigt sich zufrieden und lässt BR24 wissen, dass es nicht immer einfach sei, "Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssen". Und weiter: "Der Landesverband Bayern wird unter meiner Führung gut geführt und wir werden 2023 in der Landtagswahl ein sehr gutes Ergebnis einfahren."