Zoff bei Freien Wählern: Nürnberger kehren Aiwanger den Rücken

Die Freien Wähler Nürnberg sind aus der Landesvereinigung der Freien Wähler ausgetreten. Das bestätigt Jürgen Dörfler, der Nürnberger Vorsitzende der Wählergruppe, dem Bayerischen Rundfunk. Grund dafür sei der Kurs von Partei-Chef Hubert Aiwanger, sagt Dörfler. "Die One-Man-Show Aiwanger funktioniert nicht und die Freien Wähler sind in Großstädten wie Nürnberg nie richtig angekommen."

Bundestagwahl war "fatale Bauchlandung"

An der Basis in Nürnberg hat Dörfler, der nach eigenen Angaben seit 15 Jahren dem Stadtverband vorsteht, massive Kritik an der Fokussierung der Freien Wähler auf den ländlichen Raum ausgemacht. "Im gesamten Wahlkampf hat es beispielsweise keinen einzigen Auftritt von Aiwanger oder einem seiner Stellvertreter in Nürnberg gegeben", kritisiert Dörfler. Die Teilnahme an der Bundestagswahl sei eine "fatale Bauchlandung" der Parteiführung gewesen.

Nürnberger treten als Verein an

Dazu kämen die impfskeptischen Äußerungen Aiwangers, die "bei unseren Mitgliedern ganz schlecht angekommen sind", so Dörfler. Die "Freien Wähler Nürnberg e.V." werden nach Dörflers Worten künftig wieder als eigenständiger Verein tätig sein. Als der wurden sie in den 1990er Jahren in Nürnberg gegründet. Die Freien Wähler haben zwei Sitze im 70-köpfigen Nürnberger Stadtrat. "Wir setzen auf unsere kommunalpolitische Kompetenz in Nürnberg, da kommen wir her", sagt Dörfler.

Verhältnis zur Partei war schon länger zerrüttet

Der Schritt der Nürnberger sorgt für mächtig Zoff in der Partei. Das Verhältnis zwischen Stadt- und Landesverband war schon länger belastet. "Wir sind dem Stadtverband dankbar für diesen Schritt. Jetzt können wir in Nürnberg bei den Bezirks- und Landtagswahlen richtig durchstarten", sagte der mittelfränkische Bezirksvorsitzende Steffen Schmidt dem BR. Die Freien Wähler wollen sich nach seinen Worten in Nürnberg neu aufstellen. "Viele ehemalige Mitglieder aus dem Stadtverband wollen uns dabei unterstützen", sagt Schmidt. Ziel ist es, bei der Kommunalwahl 2026 mit "einer starken Liste" anzutreten.

Erfolg der Nürnberger Rebellen "überschaubar"

Das sei mit dem Nürnberger "Partei-Rebellen" Jürgen Dörfler nicht möglich gewesen. "Seine Erfolge für die Freien Wähler in Nürnberg sind überschaubar. Da gab es kein Wachstum", sagt Schmidt. In der Halb-Millionen-Stadt Nürnberg hätten die Freien Wähler nicht einmal hundert Mitglieder. "Bei mir zu Hause in Möhrendorf sind es gut 50", rechnet Schmidt vor. Möhrendorf hat 4.800 Einwohner. Und auch der nächste Streit ist schon vorprogrammiert, wenn es darum geht, ob die Nürnberger Freien Wähler überhaupt unter dem Namen Freie Wähler antreten dürfen.