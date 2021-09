Zöllner stellen bei Hof 260.000 geschmuggelte Zigaretten sicher

Zollbeamte haben bei einer Verkehrskontrolle nahe Hof 260.000 Zigaretten sichergestellt. Verpackt in 26 Kartons, entdeckten die Zollbeamten der Dienststelle Selb die geschmuggelten Zigaretten in einem Hohlraum unter der Ladefläche eines Kleintransporters, teilte das Hauptzollamt Regensburg am Freitag mit.

Statt Möbel zu laden Zigaretten geschmuggelt

Die Zöllner zogen in der Nähe von Hof das Fahrzeug aus dem Verkehr und brachten es zu einer Kontrolle in eine nahegelegenen Halle. Auf Befragen soll der 27-jährige Fahrer angegeben haben, sich auf dem Weg nach Heilbronn zu befinden, um dort Möbel zu laden. Außer zehn Europalletten befanden sich nach Angeben des Zolls keine weiteren Gegenstände auf der Ladefläche.

Zöllner entdecken in Hohlraum 1.300 Stangen Zigaretten

Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fielen den Zöllnern jedoch Unregelmäßigkeiten unter dem Boden der Ladefläche auf. Unter dieser sichteten sie einen Hohlraum. Nach dem Entfernen der Bodenplatten kamen 26 Karton zum Vorschein. Darin befanden sich nach Zollangaben 1.300 Stangen Zigaretten, die geschmuggelt worden seien.

Steuerstrafverfahren gegen Fahrer des Transporters eingeleitet

Die Zollbeamten stellten die unversteuerten Zigaretten sicher und leiteten gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich nach Angaben des Zolls auf circa 49.000 Euro.