ZKG in Nürnberg: Anklage gegen Münchner Arzt wegen Betrugs

Wegen Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe hat die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) mit Sitz in Nürnberg Anklage gegen einen Arzt aus München erhoben. Den ZKG-Ermittlungen zufolge hat der Mediziner Leistungen abgerechnet, die er tatsächlich nicht erbracht hat.

Münchner Arzt rechnet fiktive Behandlungen ab

So soll er bei Patienten, die nur einmal in seiner Praxis waren, weitere fiktive Behandlungen abgerechnet haben. Dazu habe er die Versichertenkarten der Patienten eingelesen und am Computer das Datum verstellt. So habe er auch Leistungen für Zeiträume abgerechnet, in denen die Patienten gar nicht bei ihm in Behandlung waren.

Auch für eigene Praxismitarbeiter und deren Angehörige soll er nicht erbrachte Leistungen abgerechnet haben. Insgesamt geht es um 25 Quartalsabrechnungen in den Jahren 2014 bis 2020.

Kundenberaterin einer Krankenkasse wurde stutzig

Den Ermittlern der ZKG bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg zufolge verschaffte sich der Arzt so mehr als drei Millionen Euro. Ausgangspunkt der Ermittlungen war laut Mitteilung die Anzeige einer gesetzlichen Krankenversicherung. Dort waren einer Kundenberaterin Auffälligkeiten im Abrechnungsverhalten des Arztes aufgefallen.

Im Ermittlungsverfahren habe sich der Mediziner überwiegend geständig gezeigt, heißt es weiter. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Landgericht München I zu entscheiden.