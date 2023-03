Zivilverfahren gegen Ex-Papst kann weiterlaufen

Die schrecklichen Erlebnisse von Andreas Perr liegen Jahre zurück. Doch bis heute lassen sie ihn nicht los: Perr schildert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass er als Kind von Peter H., seinem Gemeindepfarrer in Garching an der Alz sexuell missbraucht wurde. Inzwischen ist Andreas Perr 39 Jahre alt. Sein Fall soll das Landgericht Traunstein in wenigen Wochen beschäftigen. Dort wird eine Zivilklage des 39-Jährigen behandelt.

Das Landgericht soll prüfen, ob Kirchenverantwortliche aus dem Erzbistum München und Freising für den Schaden haftbar gemacht werden können, der ihm durch den Missbrauch entstanden ist. Denn Andreas Perr sieht eine Mitverantwortung der damaligen Kirchenverantwortlichen, die den Priester weiter beschäftigten, obwohl kirchenintern bekannt war, dass Peter H. Kinder missbraucht hatte.

Ratzinger war damals Erzbischof

Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem ehemaligen Papst zu teil, dem inzwischen verstorbenen Joseph Ratzinger. Ratzinger war zur damaligen Zeit Erzbischof von München und Freising. Dass die Staatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen gegen ihn kürzlich eingestellt hatte, weil seine mutmaßliche Beihilfe zu sexuellem Missbrauch verjährt ist, dürfte keine Auswirkungen auf das Zivilverfahren haben.

Erben könnten haften

Die Verantwortlichkeit Ratzingers kann also in Traunstein noch einmal neu verhandelt werden, sagt der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Wastl. Er hat das Münchner Missbrauchsgutachten mit erstellt, das die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ins Rollen brachte. Für die Opfer seien die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft positiv zu bewerten, sagt Wastl. Die Staatsanwaltschaft habe eine von Ratzinger begangene Beihilfe zum sexuellen Missbrauch als rechtlich möglich qualifiziert. Haften könnten Ratzingers Erben.

Recherchen möglicherweise zentral für Prozess

Auch habe die Staatsanwaltschaft laut Wastl einen Anfangsverdacht gegen Joseph Ratzinger ausdrücklich bejaht. Als zentral für den Ende Juni bevorstehenden Zivilprozess könnten sich laut des Klägeranwalts Andreas Schulz Dokumente erweisen, die erst vor kurzem durch gemeinsame Recherchen des Bayerischen Rundfunks und des Recherchenetzwerkes "Correctiv" publik wurden.

Konkret geht es um einen Briefwechsel aus dem Jahr 1986. Kurz nachdem der Priester H. damals vom Amtsgericht Ebersberg wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs an Jungen in alkoholisiertem Zustand verurteilt worden war, erteilte der damalige Glaubenspräfekt in Rom, Josef Ratzinger die Erlaubnis, dass H. die Messe mit Traubensaft statt Wein feiern dürfe – auf ausdrückliche Bitte des Erzbistums München hin. Brisant: Der Anfrage des Erzbistums an den Vatikan lagen Informationen über die Missbrauchstaten von H. und dessen Verurteilung bei. In den Augen von Klägeranwalt Schulz zeigt die "Traubensafterlaubnis", dass die Leitungsverantwortlichen damals zusammengearbeitet haben und wussten, dass H. ein "toxischer Priester" ist. Einer, "der zur Wiederholungsgefahr Anlass gibt". Dennoch, so Schulz, habe man ihn in die Gemeindearbeit eingesetzt.

Der Vatikan, wie auch das Erzbistum blieben also untätig. 1987 wurde der verurteilte Sexualstraftäter H. Seelsorger in Garching an der Alz, der Pfarrei, in der Andreas Perr Ministrant war.