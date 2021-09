Zivilprozesse per Videokonferenz - spart Zeit und Geld

"Ja hallo, können Sie mich hören?" "Ja, aber ich habe noch kein Bild von Ihnen". Dialoge wie diesen hört man seit einigen Monaten auch in bayerischen Gerichtssälen. Die Videokonferenz soll gleich beginnen, aber es gibt technische Probleme. Auch am Landgericht München I, wo an diesem Nachmittag die Leitung zum aus Köln zugeschalteten Gutachter immer wieder mal zusammenbricht.

Eine Ausnahme, wie Richterin Pfaffinger versichert: "Es funktioniert eigentlich sonst immer sehr gut, insbesondere von Seiten des Gerichts, es passiert eher, dass das WLAN von den Anwälten nicht stabil genug ist."

Nicht alle Streitigkeiten eigene sich für digitale Verhandlung

Mehr als 20 Zivilprozesse per Videoschaltung hat die 34-jährige Juristin am Landgericht München I in den letzten Monaten verhandelt. Nicht alle Streitigkeiten vor Gericht eigenen sich dafür, erzählt Pfaffinger. Insbesondere Verfahren die "emotional aufgeladen" seien, verhält sie lieber in Präsenz. Ebenso solche Prozesse, bei denen Zeugen zu vernehmen sind und der unmittelbare Eindruck im Gerichtssaal besonders wichtig sei.

Wenn aber die gegnerischen Anwälte zusammen mit dem Gericht nur eine Rechtsfrage klären müssten, was häufig Gegenstand von Zivilprozessen sei, funktioniere das Videoformat sehr gut.

Videoverfahren sparen Zeit und Geld

Ganz ähnlich sieht es auch der Münchner Rechtsanwalt Ralph Veil. In den letzten Monaten war er nicht so oft bei auswärtigen Gerichtsterminen. Das spart ihm Zeit und den Mandanten Geld.

Für die Videoverhandlung verlangen die Gerichte zwar auch Gebühren. Die seien aber um ein vielfaches geringer als die Reisekosten der Anwälte, die die jeweils unterlegene Seite in einem Zivilprozess zutragen habe. "Das können schon mal 1.000 Euro und mehr sein, wenn die Anwälte durch die Republik reisen," berichtet Veil aus der Praxis.

Anwaltsrobe ist Pflicht

Veil sitzt während eines solchen Termins vor einem Tablet-PC in seiner Kanzlei. In schwarzer Anwaltsrobe. Die muss er laut Zivilprozessordnung auch bei Videoverhandlungen anziehen. Den Münchner Anwalt ärgert, dass manche Richterinnen und Richter auf Präsenztermine bestehen. Selbst wenn die Vertreter von Klägern und Beklagten eine Videoverhandlung für ausreichend erachten.

Veil fordert deshalb, das Prozessrecht weiter zu reformieren und es den beiden Parteien zu überlassen, ob per Video oder Präsenz verhandelt werde. Noch kann das alleine der Richter bestimmen, seine Entscheidung kann nicht angefochten werden, selbst wenn sich die Vertreter von Klägern und Beklagten in der Frage einig sind und einen Videotermin für ausreichend erachten.

Nach Beobachtung des Münchner Anwalts sind es vor allem ältere Richterinnen und Richter, die sich gegen diese neue Form des Zivilprozesses sperren. "Vielleicht wegen Berührungsängsten mit der Technik", mutmaßt Veil.

Alle bayerischen Gerichte haben Videoanlagen

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich will solche Einzelfälle nicht kommentieren. Genauso wenig, wie die Forderung, das Prozessrecht weiter zu reformieren. Das sei Sache des Bundesgesetzgebers. Bayern habe jedenfalls in den letzten Monaten alle 99 bayerischen Gerichte mit einer Videoanlage ausgestattet und so dafür gesorgt, dass überall derartige Zivilprozesse möglich seien.

Deren Zahl sein enorm gestiegen "Wir haben in der Zwischenzeit tausende von Verfahren, es entscheiden aber immer die Richterinnen und Richter in richterlicher Unabhängigkeit, ob sich ein Verfahren für eine Videoverhandlung eignet," betont Minister Eisenreich.

Die junge Generation in der Justiz scheint offen dafür. Richterin Pfaffinger am Landgericht München I will jedenfalls auch nach der Corona-Pandemie einen Teil ihrer Prozesse weiter per Videozuschaltung führen.