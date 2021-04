Zivilcourage - Mann in Regensburg mit Messer schwer verletzt

In der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs ist am Donnerstagabend ein 25-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er in eine Auseinandersetzung zwischen einem anderen Mann und dessen Lebensgefährtin eingegriffen, um der Frau zur Hilfe zu kommen.

Messerangriff: Tatverdächtiger kurz darauf festgenommen

Im Verlauf des Streits habe der Mann den 25-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, im Rückenbereich verletzt. Als der Tatverdächtige sich anschließend vom Tatort entfernte, wurde er laut Polizeipräsidium Oberpfalz zunächst von Passanten verfolgt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer kurz danach festnehmen und fand das weggeworfene Messer.

Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.