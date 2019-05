Zittern bis in die Nacht nach der Europawahl

Erstmals bekamen die Grünen in der Stadt Erlangen mehr Stimmen als die CSU und gehen als Sieger aus der Europawahl hervor. Zeitgleich musste die Erlanger Grünen-Politikerin Pierrette Herzberger-Fofana lange zittern. Sie stand bei den Grünen auf Listenplatz 21. Genau so viele Sitze haben die Grünen nun im Straßburger Europaparlament. Die internationale Frauenrechtlerin und ehemalige Gymnasiallehrerin hat es damit geschafft.

Die gleiche Wackelpartie musste Marlene Mortler aus Lauf an der Pegnitz überstehen. Die 63-jährige CSU-Politikerin und Drogenbeauftragte der Bundesregierung war auf Platz 6 ihrer Parteienliste und sechs Plätze bekommt nun auch die CSU.

Grünen gewinnen, SPD verliert

Ansonsten ist die SPD auch in Mittelfranken der große Verlierer. In Nürnberg verloren die Sozialdemokraten 17 Prozentpunkte, in Erlangen waren es 16. Neben der Stadt Erlangen konnten die Grünen dagegen auch in den Landkreisen zulegen. In Landkreisen wie Ansbach, Neustadt Aisch-Bad-Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sind die Grünen hinter der CSU auf Platz 2.

Bürgerentscheide in Mittelfranken

Am Sonntag gaben die Menschen in Mittelfranken nicht nur ihre Stimme bei der Europawahl, sondern auch bei gleich mehreren Bürgerentscheiden ab. Im Markt Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt darf ein Landwirt etwa keine neue Rinder-Mastanlage bauen. In Veitsbronn im Landkreis Fürth stimmten die Bürger deutlich gegen eine lang diskutierte Umgehungsstraße. In Neustadt an der Aisch stimmten die Bürger für das geplante Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße.