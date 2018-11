vor 9 Minuten

"Zitronenaktion" in Grassau: Kinder und Polizei gegen Raserei

Süßes oder Saures: Haben bei Ihnen an Halloween auch Kinder geklingelt? Am Dienstag gab es in Grassau (Lkr. Traunstein) Schokolade oder Zitrone für Autofahrer - je nach Verhalten. Mit Polizisten und Lasergeräten kontrollierten Kinder das Tempo.