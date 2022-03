Zirndorf: Betrunkener 14-Jähriger filmte in Damentoilette

Ein 14-Jähriger soll am Samstagnachmittag mit einem Smartphone in einer Damentoilette in Zirndorf bei Fürth Filmaufnahmen angefertigt haben. Wie die Polizei mitteilt, befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Jugendliche in einem Einkaufszentrum auf der Toilette.

Mädchen bemerkte Filmaufnahmen

In der Kabine fiel dem Mädchen auf, dass sie mit einem Smartphone gefilmt worden ist. Gemeinsam mit ihren Angehörigen stellte sie im Anschluss den 14-jährigen Tatverdächtigen. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Jugendlichen und fand laut Polizeiangaben bei ihm entsprechende Aufnahmen auf dem Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Marihuana und eine Schnapsflasche.

14-Jähriger mit 1,6 Promille Alkohol

Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach, dass der 14-Jährige mit 1,6 Promille alkoholisiert war. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er seinem Vater übergeben.