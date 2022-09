Zinsanstieg und Baukosten lassen Träume von Häuslebauern platzen

In der Stadt Aschaffenburg hat der Run auf Grundstücke stark nachgelassen. Die hiesige Raiffeisen-Volksbank beklagt rückläufige Kreditanfragen. Und auch der Fertighausbauer Hanse Haus aus dem Landkreis Bad Kissingen spricht von einem Einbruch bei der Nachfrage.

Häuslebauer verunsichert

2019 begann die Stadt Aschaffenburg mit der Vermarktung ihrer 50 städtischen Grundstücke im letzten großen innerstädtischen Baugebiet Anwandeweg. 1.700 Menschen sollen hier einmal wohnen. Wohnraum im Ballungsraum bayerisch Rhein-Main ist heiß begehrt.

"Am Anfang waren es pro Grundstück zehn oder mehr Bewerber – in der letzten Tranche ist die Zahl der Bewerber auf vier bis sechs zurückgegangen", erzählt Stadt-Kämmerer Meinhard Gruber im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Viele nennen Gruber zufolge die um bis zu 40 Prozent gestiegenen Baukosten als Grund. Zudem müssen in Aschaffenburg neu erworbene Grundstücke zeitnah bebaut werden – innerhalb von zwei Jahren.

Zinsen haben sich vervierfacht

Neben den gestiegenen Baukosten lassen die in die Höhe geschnellten Zinsen angehende Häuslebauer ihr Vorhaben auf Eis legen. Bei der Nachfrage nach Baukrediten im privaten Wohnungsbau erlebt die Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg einen regelrechten Einbruch – bis zu 70 Prozent in den vergangenen Monaten.

"Am Jahresanfang hatten wir Zinsen knapp unter einem Prozent bei einer zehnjährigen Zinsfestschreibung. Jetzt liegen wir fast bei dreieinhalb Prozent", sagt der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg, Claus Jäger. "Das sind enorme Sprünge, die der Inflationsbekämpfung geschuldet sind und das wirkt sich massiv auf die Häuslebauer aus. Da zerplatzen leider sehr viele Träume. Das erleben wir Tag für Tag bei den Beratungsgesprächen."

Alles wird teurer

In den vergangenen zehn Jahren seien Jäger zufolge die Grundstückspreise und Baupreise stark gestiegen, weil die Zinsen sehr niedrig waren. Das war einmal. Heute müssen Kreditnehmer mehr Eigenkapital mitbringen, die Zinsbindung liegt nur noch bei zehn Jahren.

Claus Jäger betont die Verunsicherung der Kunden hinsichtlich unkalkulierbarer Preissteigerungen: "Wenn ein Häuslebauer 300.000 Euro gebraucht hat vor einem Jahr, dann hatte er eine monatliche Belastung von knapp 900 Euro. Heute sind es – und er braucht 50.000 mehr und da reden wir noch nicht über massiv gestiegene Kosten – dann reden wir heute über fast 1.700 Euro, also 800 Euro mehr und das wirft so manchen Plan über den Haufen."

Stornos und Auftragseinbrüche

Bis April dieses Jahres verzeichnete der Fertighausbauer Hanse-Haus mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach eine Nachfrage nach Häusern, die über der Produktionskapazität lag. 80 Häuser werden hier pro Monat gebaut. Doch die Nachfrage ist stark zurückgegangen. "Seit Mai 2022 bis August 2022 verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang sowohl in der Anzahl der Interessenten, wie auch in der Anzahl der Neuaufträge", sagt Geschäftsführer Marco Hammer.

"Wir haben in den letzten Jahren sehr stark verkauft und haben aus diesem Grund auch noch sehr hohe Auftragsbücher – für die nächsten 18 Monate sind unsere Produktionskapazitäten zu 100 Prozent gefüllt. Bei den aktuell niedrigen Neuaufträgen schauen wir hier schon etwas angespannt in die Zukunft." 100 Stornos habe das Unternehmen seit April zu verzeichnen.

Beim Hausbau ist Geduld gefragt

Sowohl der Aschaffenburger Stadtkämmerer als auch der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg gehen davon aus, dass sich die Situation entspannen wird. Wegen des Rückgangs bei den Bauvorhaben seien Handwerker bald wieder einfacher zu bekommen, die Preise dürften sich stabilisieren.

"Der Boden, der zur Verfügung steht für die Bebauung, der lässt sich nicht beliebig vermehren und wird vermutlich auch nicht günstiger werden. Ich könnte mir aber vorstellen, da der Baumarkt derzeit stark überhitzt ist und sich alle zurückhalten, dass sich die Situation für die Baupreise in einem Jahr deutlich verbessern wird", sagt Kämmerer Meinhard Gruber.