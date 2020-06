Zimmerbrand in Regensburger Gemeinschaftsunterkunft

Ein Zimmerbrand in der Asylbewerberunterkunft in der Regensburger Zeißstraße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Polizei kümmert sich um Bewohner der Unterkunft

Als der alarmierte Löschzug der Regensburger Berufsfeuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Stock eines Gebäudes. Die rund 80 Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und wurden von der Polizei betreut. Zwei Bewohner wurden laut Feuerwehr leicht verletzt und noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, allerdings ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Zimmerbewohner wird von der Polizei verhört

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, ebenso die genaue Brandursache. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums der Oberpfalz wurde der Bewohner des ausgebrannten Zimmers festgenommen. Er wird verhört.

Insgesamt waren neben Polizei und Rettungsdienst etwa 70 Kräfte der Regensburger Feuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Burgweinting vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Graß besetzte derweil die Regensburger Hauptfeuerwache.