Zimmer frei? Uni und Stadt Erlangen suchen Studentenwohnungen

Der Wohnungsmarkt in Erlangen gilt seit Jahrzehnten als problematisch. Ein Mietniveau knapp unter dem in München, kaum freie Wohnungen. Ein Problem, das vor allem Studierende aus dem Ausland trifft. Denn: Ohne festen Wohnsitz kein Visum, ohne Visum keine Wohnung. Mit einer Aktion der Uni Erlangen, der Stadt und des Studierendenwerkes machten sie nun auf ihr Problem aufmerksam.

Partyzelt in der Fußgängerzone

Innenstadt Erlangen, ein eiskalter, aber strahlender Wintervormittag. EIn bisschen verloren steht ein weißer Pavillon vor dem Sparkassengebäude. Darin: ein alter Sessel, eine Truhe mit bunter Patchwork-Decke, ein Radiorekorder aus der analogen Zeit. An einer Stellwand mit 70er-Jahre-Tapete hängen zwei Plakate auf blauem Grund mit dem Logo der Friedrich-Alexander-Universität (FAU). "Zimmer frei?" wird darauf gefragt. Eine Aktion gegen die Wohnungsnot von angehenden Akademikern aus dem Ausland.

Einer von ihnen ist Awais Ali aus Pakistan. Seit dem Wintersemester studiert er an der Friedrich-Alexander-Universität Nanotechnologie – und ist bisher immer nur auf Zeit untergekommen, sagt Awais Ali auf Englisch: "Als ich zum Wintersemester hierherkam hatte ich keine Bleibe. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das sein kann, etwas zu finden. Ich kann nicht abschätzen, wie lange es braucht, um eine dauerhafte Unterkunft zu finden."

Appell an die Menschen

Gut 39.000 Studenten sind an der Uni Erlangen eingeschrieben, davon kommen knapp 8.000 aus dem Ausland. Und die Uni wächst. Sei dem Wintersemester bietet die FAU einen Studiengang Elektromobilität an – für 350 Studierende. Gut 70 Prozent von ihnen haben einen ausländischen Pass. Die Erlanger Stadtspitze kann nur an die Menschen in der Stadt appellieren. Etwas anderes bleibt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) nicht übrig. "Es gibt in der Stadt Menschen – die Kinder sind aus dem Haus – und man hat damals vielleicht den Keller ausgebaut oder hat das Dachgeschoss ausgebaut und das steht jetzt leer", so der SPD-Politiker. Die Aktion ziele darauf ab, die solche Menschen dazu zu motivieren, ihren nicht genutzten Raum unterzuvermieten.

Bürokratische Hürden

Angespannt – das ist der Ausdruck, der für den Erlanger Wohnungsmarkt gern verwendet wird. Und Studenten aus dem Ausland sind meist die, die sich weit hinten anstellen müssen. Gil, 29, kam im Herbst 2019 aus Südkorea nach Erlangen. Erst lebte sie ein Jahr lang in einem Studentenheim. Nur mit vielen Problemen und bürokratischen Hindernissen bekam sie eine Wohnung, berichtet Gil: "Die Vermieter sagen, es gibt eine Menge an Interessenten und sagen dann, dass es Zeit braucht, um einen Besichtigungstermin zu organisieren. Und dann höre ich nichts mehr von ihnen". Zur neuen Wohnung musste sie ein Sperrkonto nachweisen und regelmäßige Zahlungen durch ihre Eltern.

Jeder dritte Studienanfänger kommt aus dem Ausland

Die Uni selbst kann keine Wohnungen bauen, allenfalls über das Studierendenwerk. Das stellt aber nur Wohnheime und diese Plätze sind immer nur auf Zeit. Trotz verstärktem Wohnungsbau wird sich das Wohnungsproblem für Studierende auf absehbare Zeit nicht verringern. Im Gegenteil, wie Uni-Präsident Joachim Hornegger schätzt: "Wir gehen davon aus, dass wir noch internationaler werden zukünftig. Heute ist jeder dritte Anfänger, jede dritte Anfängerin aus dem Ausland. Unser Angebot spricht internationale Studierende an. Wir wollen in Bayern 18.000 neue Studienplätze auch besetzen mit Studierenden. Und das letztlich nur über ausländische Studierende gehen." Das geht aber nur, wenn diese eine bezahlbare Studentenbude finden.