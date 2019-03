Festnahmen auf A3: Über 260.000 Schmuggel-Zigaretten gefunden

Bei zwei Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn 3 haben Beamte des Hauptzollamts Nürnberg jeweils mehr als 130.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Wegen laufender Ermittlungen wurden die beiden aktuellen Funde erst jetzt bekannt. Vergleichbare Aufgriffe gab es in Mittelfranken zuletzt im Oktober 2017.

Festnahme von Zigarettenschmugglern trotz Fluchtversuchs

Schon Ende Februar stellten die Beamten an der Ausfahrt Altdorf bei Nürnberg mehr als 132.000 unversteuerte Zigaretten in einem Kleintransporter sicher. Beim ersten Versuch einer Überprüfung eines Fahrzeugs aus Osteuropa, versuchten die Täter zu fliehen. Die Zollbeamten konnten die Flüchtenden jedoch bereits nach kurzer Zeit stellen. In einer während der Flucht aus der Seitentür geworfenen Tasche und weiteren Taschen im Fahrzeuginneren stellten die Zöllner über 132.000 unversteuerte Zigaretten sicher, die für den französischen Markt bestimmt waren.

Fund geschmuggelter Zigaretten auf Ladefläche von Kleinlaster

Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Oberölsbach in der Nähe von Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz Anfang März entdeckten die Beamten 134 000 Zigaretten in einem wiederum aus Osteuropa stammenden Kleintransporter. Die Glimmstängel waren in diesem Fall in Koffern auf der Ladefläche verstaut. Die Fahrer waren auf dem Weg nach Großbritannien.

Tatverdächtige Schmuggler sitzen in Untersuchungshaft

Für die Zigaretten wären insgesamt rund 43 000 Euro Steuern fällig gewesen. Gegen die fünf am Zigarettenschmuggel beteiligten Personen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Sie sitzen bereits in Untersuchungshaft.