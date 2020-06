Zigarettenautomaten im Supermarkt: BGH urteilt über Schockbilder

Seit Mai 2016 sind sogenannte Schockbilder, also Fotos von verfaulten Zähnen, Todkranken oder schwarz gefärbten Lungen auf deutschen Zigarettenpackungen Pflicht. Der Grund ist eine EU-Richtlinie, die vorschreibt, dass rund 65 Prozent einer Zigarettenschachtel mit Warnhinweisen versehen sein müssen. In Deutschland wurde diese Richtlinie mit dem Tabakerzeugnisgesetz und der Tabakerzeugnisverordnung umgesetzt.

Weil die Schockfotos aber an den Zigarettenautomaten der Supermarktkassen nicht zu sehen sind, hat der Verein "Pro-Rauchfrei" gegen den Betreiber mehrerer Münchner Supermärkte geklagt. Am heutigen Donnerstag entscheidet darüber der Bundesgerichtshof (BGH). Im Mai war die mündliche Verhandlung.

Automaten statt Schachteln im Verkaufskäfig

Früher standen Zigarettenschachteln in Käfigen an Supermarktkassen direkt zum Kauf bereit. Doch statt den Käfigen stellen viele Supermärkte seit ein paar Jahren auf Zigarettenausgabeautomaten um. Das sind diese oft grauen Kästen – mit den vielen bunten Zigarettenlogos darauf – neben den Kassenbändern.

Der Käufer drückt auf die gewünschte Marke, und dann fällt die Zigarettenschachtel aus dem Automaten direkt auf das Förderband. Wenn es nach dem Verband "Pro-Rauchfrei" geht, soll sich an diesen Automaten, was das Aussehen betrifft, einiges ändern. Denn der Verband will, dass Tabakwaren in der Öffentlichkeit für Minderjährige nicht sichtbar und nicht erhältlich sein sollen.

Studien belegen Wirksamkeit von Warnhinweisen

Eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem Jahr 2017 kommt zu dem Schluss, dass Schockbilder auf Zigarettenschachteln besonders bei Jugendlichen wirken – und zur Entscheidung gegen das Rauchen beitragen würden. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist eine Kombination aus schriftlichen und bildlichen Warnhinweisen am besten, um Menschen vom Rauchen abzuhalten.

"Pro-Rauchfrei" verklagt Münchner Supermarktbetreiber

Doch Schockbilder oder Warnhinweise sind an den meisten deutschen Supermarktkassen nicht zu sehen. Auf den Zigarettenausgabeautomaten prangen meist nur die Logos der Zigarettenhersteller. Das möchte der Verband "Pro-Rauchfrei" ändern. Da jedoch viele Supermärkte von eigenständigen Unternehmern betrieben werden, können die großen Handelsunternehmen, deren Logos die Supermärkte tragen, in diesem Fall nicht direkt verklagt werden.

Um zu erreichen, dass an deutschen Supermarktkassen neben den Zigarettenlogos auch die Warnhinweise und Schockbilder zu sehen sind, verklagte der Verband deswegen einen Betreiber zweier Münchner Edeka-Supermärkte – es ist also eine Art Stellvertreterprozess. Sollte das Urteil der Richter am Bundesgerichtshof im Sinne des Anti-Raucher-Verbands ausfallen, hätte er damit eine Grundsatzentscheidung in der Hand.

Verband scheiterte bereits in zwei Instanzen

In seiner Klage beruft sich der Verband unter anderem auf einen Passus der deutschen Tabakerzeugnisverordnung. Dort steht unter anderem, dass die gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf Zigarettenschachteln, auch wenn sie zum Verkauf angeboten werden, nicht versteckt werden dürfen. Allerdings musste der Verband bereits in zwei Instanzen eine Schlappe einstecken.

Sowohl die Richter am Landgericht als auch am Oberlandesgericht München entschieden, dass sich der oben genannte Passus nur auf ein Verdecken der Warnhinweise beziehe. Durch die Zigarettenausgabeautomaten sei aber die ganze Packung verdeckt und damit sei dieser Teil der Tabakerzeugnisverordnung nicht gültig. Außerdem würden die Zigarettenschachteln in den Automaten nur vorrätig gehalten, das Anbieten zum Verkauf ergebe sich dadurch nicht, so die OLG-Richter.

Gericht: Nach Auswurf Zeit zum Lesen der Warnhinweise

Weiter heißt es in dem Urteil aus dem Jahr 2019, der Kunde habe, nachdem die Zigarettenschachtel auf das Kassenband fällt, noch genug Zeit, sich mit den Warnhinweisen auseinanderzusetzen. Mit dieser Begründung gab sich "Pro-Rauchfrei" aber nicht zufrieden und klagte vor dem BGH.

Nächste Instanz Europäischer Gerichtshof?

Je nachdem, welches Urteil die Richter am Bundesgerichtshof also fällen, könnte sich am Aussehen aller deutscher Automaten einiges ändern. Wird der Klage von "Pro-Rauchfrei" stattgegeben, müssten auf Zigarettenausgabeautomaten eventuell auf 65 Prozent der Zigarettenlogos Warnhinweise oder Schockbilder zu sehen sein. Allerdings haben die BGH-Richter in der mündlichen Verhandlung im Mai schon darüber nachgedacht, die Klage zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg zu schicken.