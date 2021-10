Ziemlich dreist: 200 Kilo Quitten aus Garten geklaut

Gut 200 Kilo Quitten müssen es wohl gewesen sein, erzählt Obstbauer Roland Zieracker dem Bayerischen Rundfunk. Seine Obst-Wiese liegt nur einige Meter außerhalb von Prichsenstadt im Landkreis Kitzingen. An einer stark befahrenen Straße. Auf fünf große Quittenbäume haben es die Diebe abgesehen. Als Zieracker sie am Donnerstag abernten wollte, waren sie bereits abgeräumt. "Da war offenbar jemand schneller als ich", sagt er.

Leider kein Einzelfall

Zieracker schätzt, dass die Quitten gut 500 Euro wert gewesen wären. Er hat den Diebstahl seiner Quitten bei der Polizei gemeldet. So ein Obstdiebstahl komme öfter vor, heißt es dort. Dass der Dieb aber gefunden wird, sei nahezu unmöglich. Auch der Nachbar hat nichts gesehen von der Nacht- und Nebelaktion. "Da steckt schon ein bisschen kriminelle Energie dahinter", ist sich der Obstbauer sicher.

Aufwändige Verarbeitung - wer macht das?

Das bestätigt auch Dieter Wolfahrt vom Quittenladen in Astheim bei Volkach. Er verarbeitet aktuell 20 Kilo Quitten und ist damit drei Stunden beschäftigt. Denn die Schale muss abgerieben und das Kerngehäuse rausgeschabt werden. Dann wird die Frucht gekocht, püriert und weiter verarbeitet, etwa zu Quittenwein, Essig, Likör, Senf, Marmelade, oder Gin. Auch an Wolfahrts Quittenbäumen bedienen sich die Leute oft ungefragt – aber in so großem Stil hat er Obst-Diebstahl noch nicht erlebt.

Warnung an den Dieb

Der Astheimer Quittenbauer vermutet, dass der Quitten-Dieb aus den Früchten von Roland Zieracker Schnaps brennt. Zehn Liter 40-prozentigen Schnaps könne man aus der Beute herstellen, schätzt Wolfahrt. Das Schlimme oder fast schon Komische am Diebstahl in Prichsenstadt: Einen ähnlichen Diebstahl gab es im vergangenen Jahr schon einmal. Roland Zieracker gibt dem Dieb deshalb auf den Weg: "Die Bank in Prichsenstadt wurde dreimal ausgeraubt. Und beim dritten Mal haben wir ihn erwischt!"