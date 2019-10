Ziel Terrorgruppe? Augsburger vor Gericht

Seit Anfang des Jahres ist Muhamed H. wieder in Deutschland. Bis dahin befand sich der heute 33-Jährige mehr als anderthalb Jahre lang in der Türkei - zunächst in Untersuchungshaft, dann in Abschiebehaft. Für den Prozess vor dem Oberlandesgericht München sind 16 Verhandlungstage angesetzt.

Unterwegs mit zwei Komplizen zur Terrorgruppe?

Der 33-Jährige ist zum Islam konvertiert und kommt aus Augsburg. Er soll im Juni 2017 versucht haben, über die Türkei nach Syrien einzureisen – gemeinsam mit einem Türken aus Augsburg und einem Afghanen, beide damals 22 Jahre alt. Doch die türkischen Behörden stoppten die Männer und nahmen sie fest.

Lange Haftstrafe droht

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem Augsburger Muhamed H. vor, dass er im Juni 2017 ausreisen wollte zum Milizenbündnis "Hai' at Tahrir asch-Sham", das der bayerische Verfassungsschutz als al-Kaida-nah einstuft. Er habe sich, so die Generalstaatsanwaltschaft, in Syrien militärisch ausbilden lassen wollen, um sich später an Anschlägen und Kampfhandlungen zu beteiligen.

Ihm droht eine Haftstrafe von maximal 15 Jahren – unter anderem wegen "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" und wegen des "Verdachts des Verabredens eines Verbrechens der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland".

Was ist mit den beiden Komplizen?

Unklar bleibt, wo sich die beiden Männer aufhalten, mit denen der 33-Jährige mutmaßlich zu der Terrorgruppe reisen wollte. Die Generalstaatsanwaltschaft München möchte sich zu dem 22-jährigen Türken und dem 22-jährigen Afghanen aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht weiter äußern. Im November 2017 hatte die Generalstaatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen gegen die drei Männer 13 Wohnobjekte in Augsburg und im Landkreis Augsburg durchsucht.